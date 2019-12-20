В Польше увеличились объемы промышленного производства 20.12.2019, 14:15

К концу года ожидается еще больший рост показателей.

По данным Главного статистического управления, в ноябре объемы промышленного производства в Польше увеличились на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Польское радио».

Министр развития Польши Ядвига Эмилевич, ожидает еще большего увеличения промышленного производства в конце этого года. «Это связано, в частности, с дополнительным рабочим днем в декабре, на это также указывает динамика рынка», - подчеркнула министр.

По сравнению с ноябрем 2018 года объемы проданной продукции промышленности увеличились в 19 из 34 отраслей. Продажи, в частности, выросли в производстве транспортного оборудования. В свою очередь, снижение объемов промышленности было зафиксировано в производстве кокса и продуктов нефтепереработки.