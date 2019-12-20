Очевидец перестрелки на Лубянке: На нас орал мужик в каске - убегайте, тут война 4 20.12.2019, 14:49

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Фото: ТАСС

Рассказ случайного прохожего.

В Москве на Лубянке возле здания ФСБ России была открыта стрельба. По предварительной информации, погиб сотрудник ФСБ. Пять человек ранены.

- Около 18.10 трое с автоматами ворвались приемную в доме 23 по улице Кузнецкий мост. В перестрелке с охраной здания они получили ранения. Выбежать смог только один из бандитов. Он добежал до площади Воровского, где в перестрелке убил сотрудника ГИБДД, и попытался скрыться в Фуркатовском переулке, где через час был ликвидирован сотрудниками ФСБ, которые охраняли соседнее здание, - сообщили в ФСБ России.

В опасной зоне оказался один из москвичей Ярослав. Он гулял в центре столице в это время. Парень рассказал kp.by, что же там произошло.

- Мы шли с девушкой по Кузнецкому мосту в сторону Лубянки. Хотели посмотреть, как украшена Москва к Новому году, - рассказывает очевидец. - Послышались звуки выстрелов. Я думал, это ремонтные работы. Отбойный молоток или что-то в этом роде. Но звуки выстрела ни с чем не спутать. Впереди я увидел, что все перекрыто. Мигалки. Прижимаются к машинам полицейские. ДПСники отстреливаются. Видимо, стрельба давно шла. К нам подбегает мужик в каске и бронике. Орет благим матом: «**** (уходите, - ред.) отсюда. Сейчас рикошетом башку снесет! Тут война» Мы не стали оставаться. Пошли в сторону метро.

- Около 18:10 мы вдруг услышали громкие выстрелы - это была автоматная очередь, как в кино. Мы все попрятались. Я потом подошел к окну. Очень много полиции. Сотрудники прячутся за машинами, - рассказал нам сотрудник одного из учреждений.