Белорусы вышли на акцию в поддержку независимости (Видео, онлайн) 10 20.12.2019, 17:55

19,163

Фото: Францішак Вячорка

За независимую Беларусь без Лукашенко.

Сегодня на Октябрьской площади Минска проходит акция в поддержку независимости Беларуси. В акции участвует около двух тысяч человек.

Напомним, 7 и 8 декабря в Минске уже проходили подобные акции, которые собрали тысячи участников.

Сайт Сharter97.org ведет текстовую трансляцию акции протеста в Минске:

19:36

«Дорогие друзья, над нашей страной нависла угроза аннексии. Когда страна сталкивается с более опасным врагом только тогда, когда объединяется и превращается в крепость. Самая большая опасность — измена. Еще большая опасность — когда комендант крепости ведет переговоры о ее сдачи за деньги. Поэтому единственный шанс спасти крепость — повесить коменданта на городских воротах. Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя, самозванца и убийцу», — заявил лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич.

Фото: spring96.org

19:33

Выступает депутат независимости Лявон Барщевский: «Я приветствую площадь свободных людей. В этом здании мы принимали Конституции, но сегодня многие о ней забывают. В Конституции нет ничего о так называемом союзном государстве. Ничего нет и в российской Конституции».

Crowds in Minsk protest against the integration with Russia. pic.twitter.com/TlTBCFJYDY — Franak Viačorka (@franakviacorka) 20 декабря 2019 г.

19:32

К людям обратился депутат независимости Сергей Антончик, которые в 90-е выводил на улицы десятки тысяч рабочих: «Когда-то на этом здании была Погоня и бело-красно-белый флаг. Белорус — страна для белорусов, которые тысячи лет строили свой дом. Разве мы можем допустить, чтобы на наших площадях играла «мурка», чтобы пьяные русские бандиты насиловали наших женщин? Cегодня на площади — авангард, но завтра поднимется целая Беларусь. Последнее, что я хочу сказать, что когда-то мы закладывали в фундамент нашей страны хорошую Конституцию. Мы должны были за 25 лет расцвести. Но пришел человек, который принес на нашу землю этот нищенский «русский мир». Давайте помнить, что мы хозяева на нашей земле. Пусть живет наша страна! Жыве Беларусь!».

Фото: Францішак Вячорка

19:27

«Тысячи людей пролили кровь за нашу независимость. Мы не имеем права отдать нашу независимость врагам. Беларусь будет свободной. Будем вместе и мы победим!», — на площади зачитали обращение главы Рады БНР Ивонки Сурвиллы.

19:26

«Дорогие друзья, перед тем, как мы начнем наш митинг, давайте послушаем главу нашего правительства в изгнании, депутатов независимости, лидеров партий и движений», — обратился к людям Павел Северинец и начал читать молитву «Отче наш!». На площади звучит молитва.

19:23

«Нас уже несколько тысяч человек. Давайте скажем всем, кто смотрит нас в интернете — «Далучайся!», — заявил Северинец. Люди скандируют «Жыве Беларусь!». Людей действительно очень много!

19:21

Павел Северинец взобрался на ипровизированную сцену и призывает людей присоединяться к митингу. Вячеслав Сивчик призвал освободить политзаключенных. Люди скандируют «Свободу Афнагелю!», «Свободу Винярскому!».

19:15

Колонна протестующих приближается к дому правительства.

19:11

Колонна пришла на площадь Независимости. Здесь должен продолжиться митинг в защиту независимости. В акции участвует около двух тысяч человек.

19:05

Фото: «Наша Ніва»

Молодежь пришла на акцию с плакатами, на которых написаны цитаты из классиков белорусской литературы — Владимира Короткевича, Якуба Коласа.

19:03

Колонна растянулась от здания КГБ до ГУМа. Очень много людей с национальными флагами. Есть много флагов отдельных городов.

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

19:01

На акцию пришли люди с портретами похищенных оппозиционеров. Мужчина с портретом главы МВД Юрия Захаренко дал комментарий: «Почему Юрий Захаренко? Да потому что с этого все началось», — сказал мужчина с портретом. Напомним, на этой неделе экс-боец СОБРа Юрий Гаравский заявил, что причастен к похищению и убийствам оппозиционных политиков.

19:00

«У меня нет знакомых, которые поддерживают интеграцию. То, что мы видели в Украине — это аннексия», — заявил молодой человек на акции протеста.

18:57

Участница акции держит плакат с лозунгом против БелАЭС: «Эта станция выгодна России. Белорусы всегда выступали против».

18:56

Люди остановились возле здания КГБ и скандируют «Ганьба». «Мы требуем переименовать и реформировать эту струтуру», — заявил Павел Северинец. Присутствующие перечислили имена пропавших политиков.

Фото: «Радыё Свабода»

18:53

Проезжающие машины сигналят в поддержку протестующих.

Фото: tut.by

18:50

Владимир Некляев на акции протеста: «Почти все переговоры и крутятся вокруг халявного газа и нефти. Но Путин ясно сказал, что это все будет в случае того, если будут наднациональые органы. А это означает потерю независимости. Люди, которые приходят на акции, все понимают, поэтому и вышли».

18:48

«Друзья, давайте еще раз призовем к освобождению наших политзаключенных», — призвал Павел Северинец. Люди скандируют фамилии задержанных перед акцией людей.

18:45

Белорус с плакатом «Брат, пускающий «Град» в брата — мне не брат»: Люди, стреляющие в украинцев — не могут быть братьями для белорусов.

18:44

Очень много людей, колонна растянулась по проспекту.

Фото: t.me/mkbelarus

18:39

Колонна движется по проспекту Независимости в сторону площади Независимости. Много людей с национальной символикой. Люди скандируют: «Далучайся!».

Фото: onliner.by

18:36

Одна из участниц акции предложила Путину и Лукашенко свой план по интеграции: «Я предлагаю договориться так — вы живете в одной стране, а мы — в другой».

18:33

Один из участников держит перевернутый лукашенковский флаг.

Фото: «Радыё Свабода»

18:32

«Беларусь сдают в лапы России. Понимаете, 28 дорожных карт уже согласовали. Если от народа прячут правду, то это значит, что там есть опасность. Для Лукашенко самая главная опасность — не получить дотации. Белорусскую экономику может ожидать колапсс. Поэтому мы должны сегодня должны обратиться к Европе и сказать, что если нашу страну сдадут, то российские танки могут оказатсья на границе с Евросоюзом. На границе с Беларусью уже разворачиваются военные базы. Это не пустые слова, это слова обеспокоенности. Тогда мы будем готовить партизанские отряды. Я не шучу. Лукашенко может согласиться на все», — заявил лидер БНФ Григорий Костусев.

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

18:29

Как отмечают журналисты «Радыё Свабода», новогодняя елка также бело-красно-белая.

18:27

«Как минимум — я хотел бы, чтобы в нашей стране можно было собираться на площадях городов», — рассказал молодой человек, что бы он хотел изменить в нашей стране.

Фото: «Наша Ніва»

18:25

Люди поют «Погоню» Максима Богдановича. Людей все больше.

18:23

«У нас требование — отставка ЦИК и Ермошиной. Второе — один час на БТ для оппозиционных политиков и блогеров. Каждый день. А самое главное — пусть Лукашенко не выдвигает свою кандидатуру на выборы. Хватит, думаю, что в Беларуси достаточно достойных людей. На участках должны быть вебкамеры», — озвучил свои требования житель Витебска.

18:18

Павел Северинец призвал людей присоединятся к акции в Минске. На акции зачитают обращение главы БНР Ивонки Сурвиллы, выступят депутаты независимости, лидеры партий и движений. Также будет свободный микрофон.

Фото: «Наша Ніва»

18:17

Представитель КХП БНФ Алесь Чехольский заявил, что завтра также пройдет акция в Минске.

18:16

Фото: t.me/mkbelarus

Известный художник Алесь Марочкин принес на акцию картину, на которой каждый может оставить свой отзыв. Картина называется «Нахрана нам такi cаюз».

18:14

Cеверинец обратился к силовикам: «Мы выступаем за то, чтобы вас не посылали воевать на Донбасс и в Сирию». Оппозиционный политик призвал власти не устраивать провокации.

18:12

Павел Северинец призвал людей поддержать задержанных перед акцией активистов. Напомним, накануне акции были задержаны координаторы гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский, Евгений Афнагель, лидер «Молодого фронта» Денис Урбанович.

Фото: «Радыё Свабода»

18:11

Люди скандируют «Независимость» и «Никаких союзов с имперской Россией».

18:09

«Я из тех людей, которые считают Кастуся Калиновского героем Беларуси. Я призывают откинуть все иллюзии. Ничего хорошего с востока к нам прийти не может. Любые бумажки, подписанные с Россией — это бедность, это будущие войны, гробы и Третья мировая война», — заявил лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик..

18:07

Представитель КХП БНФ зачитывает статьи Конституции. Организаторы призывают людей немного подождать, пока к акции присоединятся участники.

18:04

На акции много молодежи и людей, которые приехали из других городов. Много национальных флагов.

18:02

Народная дружина отводит в сторону провокатора в костюме Деда Мороза. Провокация не удалась.

18:01

«Конституция обязывает людей защищать страну и ее независимость», — ответил Павел Северинец на заявления милиции, что митинг несанкционированный.

17:59

Один из депутатов независимости Сергей Антончик также пришел на акцию: «Мы не можем быть равными в империи. Это не цивилизация, а Средневековье».

17:57

На площади появился один из организаторов акции Павел Северинец: «Мы против тайных переговоров Путина и Лукашенко».

17:56

«У меня такое ощущение, что нас собираются просто поставить перед фактом, что страна продана. Поэтому я здесь», — рассказал участник акции из Вилейки.

17:54

Появились первые бело-красно-белые флаги. Люди кричат «Жыве Беларусь!».

17:52

Люди собираются на Октябрьской площади. Обстановка спокойная, никто не мешает проведению акции.