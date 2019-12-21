В Минске проходит новая акция за независимость Беларуси 8 21.12.2019, 13:47

12,059

Фото: «Наша Ніва»

(обновляется) Белорусы протестуют против «интеграции» с РФ и диктатуры Лукашенко.

Вчера в Минске прошла акция в поддержку независимости Беларуси. В митинге и шествии приняли участие несколько тысяч человек — такого количества протестующих в центре Минска не было со времени Марша рассерженных белорусов в 2017 году.

Сегодня акция на Октябрьской площади начинается в 14.00.

Сайт Сharter97.org ведет текстовую трансляцию акции протеста в Минске.

15.32

"Россия - не та страна, с которой нужно сближаться. Надо укреплять свою экономику, становиться европейской страной. Эпоха нефти уходит, и продавать нашу независимость за нефть - это глупость и измена", - говорит молодая девушка.

15.30

Юноша стоит с плакатом Путина-Гитлера. "Надо воевать за свою независимость. Воевать в широком смысле - выходить на площадь, на улицы. Мы должны остановить этих зеленых человечков", - говорит он.

15.28

"Никто в Беларуси не поддерживает интеграцию, кроме больных людей. Как можно продавать свою страну? Можно быть хорошими соседями, но нельзя жить в одной квартире с соседом. Мы - разные народы, а власти проводят не только экономическую, но и политическую интеграцию", - говорит молодой человек Юрий.

15.27

Женщина стоит с плакатом: "Вон российских оккупантов!" Она говорит: "Нам не надо российских бандитов, мы добыли в 1990 году независимость".

15.24

Молодежь на площади проводит акцию "Свободный плакат": каждый может подойти и закончить фразу "Незалежнасць - гэта..."

15.23

Он призывает скандировать "Свободу Винярскому!", "Свободу Афнагелю!", "Свободу Урбановичу!". Люди подхватывают требования.

15.21

Мужчина в камуфляже читает патриотическое стихотворение. "Без независимости мы будем скотом", - эмоционально говорит он.

15.19

Люди скандируют: "Незалежнасць!" и "Далцучайся!"

Фото: «Наша Ніва»

15.18

"Будем бороться, выходить на площадь, выйдет сотня тысяч - все поменяется, станет на свои места", - говорит мужчина средних лет.

15.16

"Все наши проблемы от Лукашенко. Вся эта интеграция от него идет, нас продают, втягивают в войны РФ. В этом виновата диктатура Лукашенко, поэтому я пришла не только против союза с Россией, но и против диктатуры. Эту власть надо менять", - говорит женщина с национальным флагом.

15.15

"В Минске много людей недовольны интеграцией и готовы защищать независимость любыми средствами, в том числе и с оружием в руках", - говорит молодой человек.

15.14

"Всю жизнь я прожила при Лукашенко, и мне от этого грустно. Не хочу терять свою страну, свою независимость - потому я тут", - говорит молодая девушка.

15.10

"Народ Рима когда-то выгнал царя Тарквиния Гордого и возникла новая форма власти - республика. Но какая у нас сейчас республика? Я обращаюсь к Лукашенко: к твоему титулу скоро добавиться еще одна буква "п" - последний президент Беларуси. Ну перестань ты ползти уже в эту Россию. Не будет Беларуси - ты и твои чиновники станете мусором, станете позором!", - говорит представитель движения "За Свободу" из Солигорска.

15.08

Работает "свободный микрофон". Выступают представители регинов. Люди призывают открыть глаза на "уголовщину", которую творит режим Лукашенко.

15.07

Люди скандируют: "Незалежнасць!"

14.57

Вячеслав Сивчик: "Сегодня здесь собрались белорусы и нас видит весь мир. Плохо, что подписали 28 дорожных карт, но мы показали всему миру, кто враги Беларуси - это путинская Россия и холуйсикий режим Лукашенко. И у нас повился шанс. Мир отозвался, у нас появились союзники. Это - страны Восточной Европы. И сейчас будет не так, как 100 лет назад: мы уже не будем одни и не потеряем независимость. Я хочу обратиться к молодежи: многие из вас не знают другой власти, кроме Лукашенко, но надо выйти из этого ярма. Дрозды привыкли жить роскошно и не хотят давать нам свободы, мы должны сами ее взять. И это - задача нашей молодежи. Нам - жить на святой белорусской земле. Верю в молодежь. Сегодня Беларусь - как волат, как асилак, который сидит в цепях. И наша задача - порвать эти цепи. А это можно сделать только на улице. Поэтому я призываю молодежь выходить на улицы, когда снова встретятся эти 2 страшных человека - Путин и Лукашенко". Сивчик пригласил всех на День Воли 25 марта в 18.00. "Верю в вас, верю в Бога, верю в Беларусь и нашу победу!", - добавил политик.

Фото: «Наша Ніва»

14.54

Алесь Марочкин: "Я собираю подписи под своей картиной - это подписи под сопротивлением оккупации. Одно слово для Лукащенко есть у меня - ганьба! Он не доверяет народу, прячет от нас дорожные карты. Это просто позор и измена. Общество может все, и мы это покажем, как показала Литва во время балтийской цепи за независимость".

Фото: «Наша Ніва»

14.52

Алесь Чехольский: "Происходит экономическая оккупация нащей страны под видом интеграции. Россия поставляет на МАЗ некачественные детали, и мы теряем важные контракты. Узбекистан выставил нам счет и разорвал договора - 2 тысячи людей в Жодино будут выброшены на улицу из-за этого".

14.50

"Не отдадим ни горсти белорусской земли! Калиновский указал нам этот путь", - говорит участник акции.

Фото: «Наша Ніва»

14.49

Женщина стоит с плакатом, где написаны стихи Ларисы Гениуш. "Обращаюсь ко всем белорусам мира - будьте смелыми, будьте свободными, хватит сидеть на диванах! Сбросьте страх с души, пора людьми зваться!", - говорит женщина по имени Людмила.

14.48

Зачитывают резолюцию митинга.

14.46

Молодая студентка: "Я была здесь вчера, и пришла сегодня. Пусть все видят, что со мной все хорошо, пусть не бояться выходить".

14.44

Марочкин показал картину, где нарисован Лукашенко, разбивающий стакан, и написано "убийца". Люди скандируют "Ганьба!"

Фото: «Белсат»

14.52

Алесь Чехольский: "Происходит экономическая оккупация нащей страны под видом интеграции. Россия поставляет на МАЗ некачественные детали, и мы теряем важные контракты. Узбекистан выставил нам счет и разорвал договора - 2 тысячи людей в Жодино будут выброшены на улицу из-за этого".

14.43

Алесь Марочкин: "Призываю людей не быть в стороне от той измены, которую Лукашенко совершает а Питере. Он разбивал когда-то стакан об пол в Кремле, и продолжает предавать Беларусь и сейчас".

14.42

Люди скандируют: "Лукашенко - нет!", "Ермошиной - нет!", "Интеграции - нет!", "Беларуси - да!"

14.41

На площади много национальных флагов. Выделяются также флаги "Европейской Беларуси".

Фото: «Белсат»

14.40

Хотя провокатор никому не интересен, его охраняет милиция в штатском.

14.36

На площади появился провокатор с плакатом за интеграцию. На него никто не обращает внимания.

14.35

Павел Северинец призвал скандировать "Жыве Беларусь!" - "чтобы власти слышали, что нас не заглушить".

14.34

Женщина стоит с плакатом "Нет российскому ярму". "Россия постоянно ведет войны, при этом она бедна, там нищее население, зачем нам это?", - говорит она.

14.33

На площади уже более тысячи человек.

14.30

Некляев читает стихотворение "И расступилась земля" о прощании с Калиновским в Вильне. "Народ - это мы, мы - Беларусь и суверенитет. Власть - народу!", - сказал поэт.

14.28

Владимир Некляев: "В нас течет кровь лютичей и литвинов. И в ней живет Беларусь. Про нас могут говорить, что угодно, но мы сами должны жить с национальной гордостью и самоуважением. Без этого не выживет ни один народ. У нас это есть - поэтому мы тут. Это было и в Вильнюсе, есть и сейчас на Площади"

14.23

Юрий Беленький: "Сегодня будут выступать депутаты независимости Беларуси. Недавно мы прощались в Вильнюсе с нашим героем Калиновским - Литва не успевала выдавать визы, столько белорусов хотели быть там. Я помню те времена, когда Зенон Позняк первым высказал идею независимости. Помню, как мы приняли первую нашу Конституцию, вы ее слышали. Мы, белорусы, владеем здесь полнотой власти. Я хочу сказать чиновникам: отбросьте свои крапленые интеграционные карты, вы совершаете преступление, остановитесь, пока не поздно. Белорусы терпят до поры - но потом вы ответите за ваши наднациональные органы и тайные переговоры. Ответят все - и те, кто бездействовал. Мы суверенитет не отдадим. Не зря мы пролили за него столько крови. Хочу, чтобы сегодня белорусы вернулись с митинга к семьям и рассказали, в чем опрасность интеграции с Россией. Я уверен - мы отстоим независимость".

14.22

Северинец зачитывает статью УК Беларуси об "измене Родины".

Фото: tut.by

14.21

Северинец зачитывает цитаты из Конституции Беларуси, и особенно призывать слушать его "людей в погонах".

Фото: tut.by

14.20

Собралось уже несколько сотен человек.

Фото: «Наша Ніва»

14.19

Люди скандируют: "Политзаключенным - свободу! Афнагелю - свободу! Винярскому - свободу! Урбановичу - свободу!", "Беларуси - свободу!"

14.18

У олного участника акции - портрет Путина-Гитлера.

Фото: «Наша Ніва»

14.17

Люди идут по площади за Северинцем.

14.16

Люди скандируют: "Никаких союзов с имперской Россией!", "Не бойтесь!"

14.15

"Я пришел сюда, чтобы дышать вольеым воздухом. Я - белорус, СССР я служил на подводном флоте всего треть жизни, а Беларуси - две трети, я тут родился и живу. И буду искать единомышленников", - говорит бывший офицер-подводник в фуражке ВМС.

14.13

Звучат песни "А дзе ж тыя ваяры, што са мной ходили в Крым" и "Наш сцяг".

14.12

"Мне надоел подонок этот, всенародно избранный", - говорит пожилой мужчина с портретами исчезнувших политиков. У него также портрет его отца, арестованного при Сталине. "Один подонок начал уничтожать людей, а второй продолжает", - говорит мужчина.

14.11

Люди поют гимн "Погоня" на слова Максима Богдановича.

14.07

Владимир Некляев: "Народ вышел против инкорпорации Беларуси Россией. Мы потомки тех людей, которые создали ВКЛ - самое мощное и демократическое государство в свое время. Поэтому национальная гордость не позволяет сидеть дома, и мы выходим на площадь. Нефтегазовая халява развратила нашу власть, но на улицы выходят достойные люди - у которых течет кровь лютичей, кровь литвинов".

14.07

Милицию протестующие встретили свистом и криками "Ганьба!".

14.06

На площади появился Владимир Некляев.

14.05

Люди скандируют "Жыве Беларусь!"

Фото: tut.by

14.03

Павел Северинец: "Подписаны 28 дорожных карт по интеграции, поэтому мы должны наращивать сопротивление. Мы будем подключать новых людей и придумывать новые формы сопротивления". Политик объявил мозговой штурм на 26 декабря.

14.02

На площади около сотни человек. Много молодежи.

14.01

"Не желаем быть колонией Российской империи", - говорит журналистам пожилой участник акции.

14.00

"Очень вдохновляет, что вчера было так много людей", - говорит молодой человек из Могилева. "Россия - агрессор, дикая орда. Все договоры с ней незаконны, сам Лукашенко нелегитимен после 1996 года. При новой власти все будет отменено, а с Россией будет граница", - добавил он.

13.58

На Площади уже десятки людей, есть Вячеслав Сивчик, независимые блогеры.

13.54

Людмила пришла с плакатом "Не продают независимость". "Я видела Виктора Гончара и Юрия Захаренко, как вас, и говорила с ними. Это были такие светлые люди. У нас тогда было столько надежд, столько вдохновения. Потом это все рухнуло из-за Лукашенко и теперь впереди маячит Кремль. Россия будет отправлять наших парней на войну. Я обращаюсь к матерям: не отдавайте своих детей на войны империи. Нас травят алкоголем и табакерками, а теперь еще сыновей хотятзабирать на российские войны. Не могу это терпеть! Я раньше боялась выходить, но теперь хватит молчать!", - эмоционально говоит женщина.

13.53

На площади уже несколько десятков человек.

Фото: «Радыё Свабода»

13.50

Юрий из Могилева: "Я был и вчера здесь, и вышел сегодня, чтобы проявить солидарность с молодежью. Все хотят быть независимыми".

13.48

"Лукашенко находится в ловушке. Белорусам надо готовиться к протестам, в том числе и в праздничное время. Протесты на улице - самая важная часть отстаивания независимости. Они продолжатся, и мы будем придумывать новые формы уличных акций", - рассказал Павел Северинец журналистам.

13.47

Обстановка спокойная, погода в Минске хорошая. Кроме Павла Северинца, на площади собираются люди с бело-красно-белыми флагами.

13.45

На Площади появился Павел Северинец.