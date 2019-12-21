«Доверия к власти нет, нас постоянно обманывают»5
- 21.12.2019, 15:44
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Участники акции протестуют не только против «интеграции» с РФ, но и диктатуры.
В Минске проходит новая акция за независимость Беларуси. Люди протестуют против «интеграции» с РФ и диктатуры Лукашенко.
Участница акции с национальный флагом рассказал, почему пришла на Октябрьскую площадь:
- Я пришла сегодня, чтобы сказать свое «нет». Очень хочется, чтобы нас услышали. Знаете, для меня это не только митинг против «интеграции», но и действующей власти.
Все наши проблемы от Лукашенко, который захватил власть. Вся эта интеграция от него идет, нас продают, втягивают в войны РФ. Доверия к власти нет, нас постоянно обманывают.
В этом виновата диктатура Лукашенко, поэтому я пришла не только против союза с Россией, но и против диктатуры. Эту власть надо менять, - говорит женщина с национальным флагом.