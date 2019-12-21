«Доверия к власти нет, нас постоянно обманывают» 5 21.12.2019, 15:44

1,540

ФОТО: «НАША НІВА»

Участники акции протестуют не только против «интеграции» с РФ, но и диктатуры.

В Минске проходит новая акция за независимость Беларуси. Люди протестуют против «интеграции» с РФ и диктатуры Лукашенко.

Участница акции с национальный флагом рассказал, почему пришла на Октябрьскую площадь:

- Я пришла сегодня, чтобы сказать свое «нет». Очень хочется, чтобы нас услышали. Знаете, для меня это не только митинг против «интеграции», но и действующей власти.

Все наши проблемы от Лукашенко, который захватил власть. Вся эта интеграция от него идет, нас продают, втягивают в войны РФ. Доверия к власти нет, нас постоянно обманывают.

В этом виновата диктатура Лукашенко, поэтому я пришла не только против союза с Россией, но и против диктатуры. Эту власть надо менять, - говорит женщина с национальным флагом.