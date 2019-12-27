закрыть
27 декабря 2019, пятница, 17:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Украине впервые заплатили штраф за полеты над Крымом

9
  • 27.12.2019, 14:08
  • 2,879
Украине впервые заплатили штраф за полеты над Крымом

Штраф выплатила авиакомпания из Казахстана.

Украина взыскала первый штраф за полеты над оккупированным Крымом, сообщает пресс-центр командования воздушных сил ВСУ.

Euro-Asia-Air из Казахстана выплатила 136 тысяч гривен (около шести тысяч долларов США) за перелет в августе 2019 года.

Киев считает полеты над Крымом незаконными: с момента оккупации полуострова к России в 2014 году Украина закрыла воздушное пространство над ним. По данным украинских воздушных сил, запрет на полеты нарушался уже 200 тысяч раз.

С 2015-го по 2018 год Украина выписала штрафы 40 российским авиакомпаниям на общую сумму 5,44 миллиарда гривен (210 миллионов долларов). В 2015-м лидером по числу постановлений о нарушении воздушного пространства над Крымом был «Аэрофлот».


популярное за неделю

Мнение

Генералы неопознанной войны
Генералы неопознанной войны Владимир Халип
Диктатура и диктаторы — не вечны
Диктатура и диктаторы — не вечны Ирина Красовская
Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Дмитрий Бондаренко
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя Николай Статкевич