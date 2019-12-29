Расследование «Немецкой волны»: диктатор занервничал из-за признаний Гаравского 7 29.12.2019, 10:06

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Юрий Гаравский

Признания экс-бойца СОБРа вызвали в Беларуси огромный резонанс.

К журналистам «Немецкой волны» обратился экс-боец СОБРа Юрий Гаравский, утверждающий, что участвовал в убийствах критиков президента Беларуси. Это расследование вызвало огромный резонанс. Оно посвящено исчезновению оппонентов Лукашенко, пишет издание.

Какую реакцию вызвало расследование у главных подозреваемых в политических убийствах в Беларуси — смотрите в видеосюжете «Немецкой волны».