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В Киеве снова пикетировали посольство РФ в защиту независимости Беларуси

  • 29.12.2019, 19:48
В Киеве снова пикетировали посольство РФ в защиту независимости Беларуси
Фото: «Радыё Свабода»

Проведение акции было согласовано с киевскими властям.

В Киеве белорусские и украинские активисты пикетировали посольство России в Украине против белорусско-российской «углубленной интеграции», передает «Радыё Свабода».

В акции участвовали около десятка представителей украинских и белорусских общественных организаций. Они пришли к посольству с украинскими и белорусскими флагами и выкрикивали лозунги «Жыве Беларусь!», «Слава Украине», «Москва убивает», «Нет аннексии».

Фото: «Радыё Свабода»

«Сегодня мы в очередной раз пришли к российскому посольству, чтобы выразить солидарность с участником протестов против «интеграции» в Беларуси, поддержать задержанных организаторов и простых граждан, которые пострадали за свою гражданскую позицию. И главное - продемонстрировать свою позицию против аншлюса Беларуси Россией. То, что у нас происходит, фактически означает сдачу независимости Беларуси властью под руководством Лукашенко», - заявил один из организаторов киевской акции, представитель движения солидарности «Разам» в Украине Олег Овчинников.

Фото: «Радыё Свабода»

Несмотря на выходной день, сегодня в российском посольстве в Киеве присутствовали сотрудники - в нескольких окнах горел свет.

Акция санкционирована - ее организаторы заранее проинформировали киевские власти о ее проведении.


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