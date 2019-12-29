В Киеве снова пикетировали посольство РФ в защиту независимости Беларуси 29.12.2019, 19:48

Фото: «Радыё Свабода»

Проведение акции было согласовано с киевскими властям.

В Киеве белорусские и украинские активисты пикетировали посольство России в Украине против белорусско-российской «углубленной интеграции», передает «Радыё Свабода».

В акции участвовали около десятка представителей украинских и белорусских общественных организаций. Они пришли к посольству с украинскими и белорусскими флагами и выкрикивали лозунги «Жыве Беларусь!», «Слава Украине», «Москва убивает», «Нет аннексии».

Фото: «Радыё Свабода»

«Сегодня мы в очередной раз пришли к российскому посольству, чтобы выразить солидарность с участником протестов против «интеграции» в Беларуси, поддержать задержанных организаторов и простых граждан, которые пострадали за свою гражданскую позицию. И главное - продемонстрировать свою позицию против аншлюса Беларуси Россией. То, что у нас происходит, фактически означает сдачу независимости Беларуси властью под руководством Лукашенко», - заявил один из организаторов киевской акции, представитель движения солидарности «Разам» в Украине Олег Овчинников.

Фото: «Радыё Свабода»

Несмотря на выходной день, сегодня в российском посольстве в Киеве присутствовали сотрудники - в нескольких окнах горел свет.

Акция санкционирована - ее организаторы заранее проинформировали киевские власти о ее проведении.