Венедиктов: 6 декабря Лукашенко полетит в Сочи на встречу с Путиным 13 3.12.2019, 12:11

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Подписание «дорожных карт» запланировано на 8 декабря.

Об этом в Twitter написал главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. На 6 декабря у Венедиктова было запланировано интервью с Лукашенко, сообщает "Еврорадио".

"Александр Лукашенко сдвинул наше интервью. 6 декабря (в назначенный день) он летит в Сочи. Путин вместо Венедиктова", — написал московский журналист.

Кстати, 5 декабря Лукашенко выступает перед так называемыми депутатами шестого и седьмого созывов.

А на 8 декабря у Путина и Лукашенко была запланирована встреча с подписанием "дорожных карт" по интеграции двух государств.