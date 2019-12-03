Венедиктов: 6 декабря Лукашенко полетит в Сочи на встречу с Путиным

Венедиктов: 6 декабря Лукашенко полетит в Сочи на встречу с Путиным13
- 3.12.2019, 12:11
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Подписание «дорожных карт» запланировано на 8 декабря.
Об этом в Twitter написал главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. На 6 декабря у Венедиктова было запланировано интервью с Лукашенко, сообщает "Еврорадио".
"Александр Лукашенко сдвинул наше интервью. 6 декабря (в назначенный день) он летит в Сочи. Путин вместо Венедиктова", — написал московский журналист.
Кстати, 5 декабря Лукашенко выступает перед так называемыми депутатами шестого и седьмого созывов.
А на 8 декабря у Путина и Лукашенко была запланирована встреча с подписанием "дорожных карт" по интеграции двух государств.
Александр Лукашенко сдвинул наше интервью. 6 декабря (в назначенный день) президент Беларуси летит в Сочи.— Алексей Венедиктов (@aavst) December 3, 2019
Путин вместо Венедиктова 🙈