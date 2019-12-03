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Эйсмонт: Встреча Лукашенко с Путиным пройдет после переговоров премьеров

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  • 3.12.2019, 13:38
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Эйсмонт: Встреча Лукашенко с Путиным пройдет после переговоров премьеров
Наталья Эйсмонт
Фото: ctv.by

Переговоры запланированы на 6 декабря в Сочи.

Запланированная на конец этой недели встреча Лукашенко и Путина пройдет только после переговоров глав правительств — Сергея Румаса и Дмитрия Медведева. Об этом в комментарии Радио Свобода рассказала пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

"Встреча Лукашенко и Путина состоится в конце недели. Перед ней очередной раунд переговоров проведут премьеры, затем они сообщат о результатах работы главам стран. После этого и произойдет основная встреча, о которой так много сейчас говорят", — сообщила подробности Эйсмонт.

Конкретной даты и места встречи Лукашенко и Путина она не назвала.

Ранее сообщалось, что встреча пройдет 8 декабря, и на ней правители Беларуси и России подпишут документы по интеграции государств.

Однако главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сегодня сообщил, что у него сорвалось интервью с Лукашенко, назначенное на 6 декабря. Мол, в этот день правитель Беларуси летит в Сочи к Путину.

Между тем, на 6 декабря в Сочи назначена и встреча белорусского премьер-министра Сергея Румаса с российским коллегой Дмитрием Медведевым. На ней главы правительств планируют согласовать работу по подписанию так называемых интеграционных "дорожных карт".

Изначально планировалось, что эти документы предоставят Лукашенко и Путину до 1 декабря, а подпишут 8 декабря, в годовщину договора о создании "союзного государства". Но еще неделю назад белорусская сторона сообщал, что треть "дорожных карт" не удается согласовать.


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