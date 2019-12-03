Блумберг выступил за свободную торговлю с Китаем 2 3.12.2019, 13:46

Майкл Блумберг

Фото: AP

Его позиция на фоне остальных кандидатов в президенты США уникальна.

Бывший мэр Нью-Йорка и медиамагнат Майкл Блумберг, объявивший о своем решении участвовать в борьбе за президентскую номинацию от Демократической партии, внес новый мотив в споры о торговой войне с Китаем и американо-китайских отношениях в целом, сообщает «Голос Америки».

Позиция Блумберга на фоне остальных кандидатов уникальна: он не только всецело поддерживает принцип свободной торговли, но и оценивает репрессивную внутреннюю политику Китая намного мягче, чем его соперники.

Еще до своего выдвижения Блумберг активно критиковал торговую политику Трампа, называя ее безответственной и непоследовательной.

При администрации Обамы Блумберг высказывался в поддержку многосторонних торговых соглашений, которые сейчас критикует не только Трамп, но и многие кандидаты-участники президентской гонки.

Блумберг также отличается относительно мягкими взглядами на политику Коммунистической партии Китая и председателя КНР Си Цзиньпина.

«Коммунистическая партия хочет остаться у власти и прислушивается к общественности, – сказал он в сентябрьском эфире канала PBS. – Си Цзиньпин – не диктатор. Ему приходится удовлетворять своих избирателей, иначе он не выживет».

Эти комментарии вызвали резкую критику.

Кандидатам от Демократической партии достаточно сложно обозначить свою позицию по поводу отношений с Китаем, поскольку они пытаются во всех смыслах дистанцироваться от Трампа, даже если согласны с его идеей применения пошлин, чтобы заставить Пекин изменить торговую политику.

Так, двое ведущих претендентов на демократическую номинацию, сенаторы Элизабет Уоррен и Берни Сандерс, не против протекционистской политики, хотя и настаивают, что вели бы ее по-другому.

Уоррен называет пошлины «важным инструментом», но считает, что Трамп применяет их бессистемно, тогда как необходима более масштабная стратегия.

Сандерс обещает «полностью пересмотреть» торговую политику, чтобы определить, какие из пошлин действительно работают.

Мэр города Саут-Бенд в Идиане Пит Буттиджич более критически относится к пошлинам, однако не исключает возможность их применения в качестве инструмента торговой политики.

Бывший вице-президент Джо Байден, лидирующий в общенациональных опросах общественного мнения, отзывается о Китае несколько непоследовательно. Вскоре после своего выдвижения в прошлом году он попытался оспорить саму идею о том, что Китай – реальный экономический конкурент для США.

Этот комментарий вызвал бурную критику со всех сторон, и в конце концов Байден был вынужден признать, что Китай является серьезным конкурентом, а в некоторых областях даже угрозой.

Впоследствии Байден в расплывчатых формулировках отмечал, что США должны давать отпор Китаю в торговой сфере.

При этом в том, что касается внутренней политики Китая, большинство демократов высказывается гораздо резче, чем Блумберг. Все четверо ведущих кандидатов резко осуждают обращение с уйгурами и подавление продемократических протестов в Гонконге.