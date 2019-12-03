Секретные планы Капитолия: Вашингтон готовит революцию 3.12.2019, 14:10

США мощно ударят по «достижениям» российского спорта.

"Так как спорт зачастую борется с обманом только для видимости, депутаты в Вашингтоне планируют революционный закон: США намерены в уголовном порядке преследовать допинг по всему миру. Официально это соответствует и интересам Всемирного антидопингового агентства (WADA). Однако документы показывают, сколько денег WADA тратит на то, чтобы проводить лоббистскую работу против этого плана", - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung (перевод — inopressa.ru).

Сегодня российский государственный допинг и его последствия снова диктуют повестку дня, отмечает журналист Томас Кистнер. "9 декабря правление WADA намерено принять решение о санкциях, однако многого ждать не стоит. Направление уже задал Международный олимпийский комитет. (...) Во вторник МОК посчитал, что скандал инициирован органами власти, в обход российских олимпийских функционеров. Привычная легенда: спорт и спортсмены ничего не знали, допинг принимали лишь некоторые, (...) вина лежит на каких-то госслужащих, а их спортивная организация наказать не может. Поэтому московские спортсмены будут участвовать и в Играх 2020 года в Токио, но наверняка снова под ярлыком вроде "Атлеты из России". Отстранять, не отстраняя - решение проблем в стиле МОК", - комментирует издание.

К тому же, по информации Süddeutsche Zeitung, WADA, затрачивая большие ресурсы, ведет скрытую лоббистскую работу против нового закона о всемирном преследовании допинга, который готовят в Вашингтоне. Законопроект, который получил название "Антидопинговый акт Родченкова", уже был одобрен американским Конгрессом. "Он нацелен не на спортсменов, а на стоящие за ними сети. (...) Как правило, за допингом стоят криминальные сети, которые наносят огромный экономический ущерб. Поэтому закон направлен на крупные международные мероприятия, в которых участвуют американские спортсмены, компании или деньги. Законопроект предусматривает штрафы до миллиона долларов и лишение свободы до 10 лет для всех, кто задействован в системе допинга. То есть и для допинговых кукловодов от Чили до Казахстана - на основании американского закона о борьбе с мафией, называемого Rico, - благодаря ему американские розыскники уже давно могут принимать меры против преступлений и тех, кто за ними стоит, по всему миру", - поясняет издание.

"В ответе на запрос WADA заявило, что "не занимается лоббистской работой, направленной против закона". (...) "У нас есть вопросы и сомнения относительно экстерриториального аспекта закона, который, по нашему мнению, может иметь непреднамеренные последствия для антидопинговой работы по всему миру и, в частности, в США", - отметили в организации. Поэтому WADA "сотрудничает с американскими законодателями, чтобы добиться разъяснений и предложить поправки, которые помогут избежать непреднамеренных последствий".

"Однако в документах и высказываниях тех, кто продвигает американский законопроект, ситуация выглядит иначе. WADA, согласно им, обрабатывает политиков в Вашингтоне с помощью профессиональных лоббистов - и больших финансовых расходов. Согласно одному внутреннему протоколу, с которым ознакомилась Süddeutsche Zeitung, "как минимум 250 тыс. долларов" предусмотрены в бюджете на 2020 год для запланированной работы по "акту Родченкова" (...)".

"В ответ на запрос WADA подтвердило, что заключило договор с компанией Mondello Group. В этом контексте обращает на себя внимание тот факт, что и МОК нанимал представителя интересов в Вашингтоне - компанию бывшего лидера демократов в Сенате Тома Дэшла. Зачем спорту внезапно понадобились лоббисты в Капитолии? Разве нельзя самостоятельно выразить свои профессиональные сомнения - например, с помощью обычного союзника, авторитетного американского антидопингового агентства USADA?", - задается вопросами издание.