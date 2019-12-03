Специальные докладчики ООН проинформированы о ситуации в Беларуси 3.12.2019, 16:11

Им рассказали об арестах и судах в отношении участников «парламентских выборов».

Юристы и эксперты Правозащитного центра "Весна" в связи с последними репрессиями в отношении участников мирных собраний, проходивших во время избирательной кампании, подготовили и направили обращение к органам ООН по правам человека.

Документ срочно направлен Специальному докладчику по вопросу о праве на свободу мирных собраний и ассоциаций, Специальному докладчику по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение, а также Спецдокладчику по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси.

Юристы сообщили органам ООН информацию о том, что ряд участников предвыборных пикетов уже получили большие штрафы, один из них - Александр Круткин - отбывает 15 суток ареста за репост призыва к акции 15 ноября на Октябрьской площади. Не менее 18 человек ждут сейчас судов за участие в мирных собраниях.

ПЦ "Весна" просит в рамках специальных процедур ООН обратить особое внимание на ситуацию с правами человека в Беларуси, на репрессии в отношении участников мирных собраний в ходе избирательной кампании.