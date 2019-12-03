Дмитрий Бондаренко: В Беларуси достаточно патриотов, которые будут защищать страну с оружием в руках 3.12.2019, 16:45

Дмитрий Бондаренко

Есть миллионы белорусов, которые не откажутся от независимости.

Заявления о создании "единого правительства и парламента Беларуси и России" – это попытка Москвы получить желаемое малой ценой. Такое мнение в комментарии изданию "Гордон" выразил координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Дмитрий Бондаренко.

"Лукашенко был и остается марионеткой Кремля из-за серьезной финансовой, экономической и политической зависимости его режима от Москвы. Поэтому мы всегда критиковали позицию, что Лукашенко якобы является борцом за независимость Беларуси. Именно его политика привела к тому, что сегодня угроза суверенитету Беларуси велика как никогда. Конечно, он хотел бы остаться у власти, ничего не меняя. Но так не бывает. РФ требует от него сдачи последних крупных белорусских предприятий, которые ей еще не принадлежат. Да и политические дивиденды для Путина тоже важны. Поэтому Лукашенко будут дожимать. Мы, как белорусские патриоты, выступаем за то, чтобы его не было. Только тогда в стране начнется другая политика, и Беларусь будет отстаивать свои национальные интересы вместе с Украиной и странами Балтии", – отметил Бондаренко.

Он считает, что на данный момент Путин заинтересован в стабильном транзите газа в Европу через территорию Беларуси.

"Лукашенко, конечно, может попытаться сдать Беларусь. Но торопиться с выводами из-за заявлений о едином парламенте и кабмине с РФ не стоит. Ведь та же Россия понимает, что в Беларуси достаточно патриотов, которые будут защищать независимость своей страны. В том числе с оружием в руках. Также мы будем рассчитывать на помощь украинских добровольцев. Ведь сегодня белорусские добровольцы точно так же помогают отстаивать независимость Украины. Понятно, что у Путина могут быть свои планы на Беларусь, но в то же время он осознает, что сейчас это единственный спокойный коридор для транзита газа. А в случае дестабилизации все трубопроводы окажутся под угрозой. В Москве понимают, что в Беларуси есть миллионы людей, которые не откажутся от независимости. И Лукашенко тут не при чем. Он удобен России и не будет защищать независимость нашей страны. А белорусы – будут", – подчеркнул собеседник.

По его словам, власти РФ были бы не против, чтобы на смену Лукашенко пришел другой человек.

"Разговоры о создании единого правительства и парламента с Беларусью – это попытка РФ получить желаемое малой ценой. Лукашенко пытается скрывать эту информацию. Но как бы там ни было, все эти заявления не означают, что так оно и будет. На предстоящей встрече Путин и Лукашенко наверняка будут говорить о выполнении их теневых финансовых договоренностей, о продаже белорусских предприятий. В частности россиян интересует завод МЗКТ, производящий тягачи для российских ракет. Другое дело, что сама их встреча – это не главное. И так понятно, что РФ хочет заменить Лукашенко на какую-то более послушную и понятную им фигуру. Поскольку Лукашенко просто неадекватен", – резюмировал Бондаренко.