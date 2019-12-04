Житель Шотландии нашел в реке рекордно большой золотой самородок 4.12.2019, 9:45

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Кадр: Picture Exclusive / YouTube

Его стоимость оценивают в 80 тысяч фунтов стерлингов.

В Шотландии охотник за сокровищами раскопал на дне реки самый большой в Великобритании золотой самородок. Об этом сообщает издание Daily Mail (перевод — lenta.ru).

Кусок золота весом в 22 карата, найденный анонимным кладоискателем, оценивают в 80 тысяч фунтов стерлингов. Поскольку самородок был расколот на две части, ему дали имя «Воссоединение самородка». Оба фрагмента идеально подходят друг другу по форме, оставляя в центре небольшое отверстие.

«В собранном виде он напоминает пончик, — шутливо подчеркнул автор книги Gold Occurrences In The UK (Золотые явления Британии) Ли Палмер (Lee Palmer). — На текущий момент это самый большой самородок из всех существующих в Великобритании. В нем нет примесей. Это поистине уникальная находка».

Охотник за сокровищами обнаружил драгоценный камень, погрузившись в реку с маской и трубкой. Он раскопал второй фрагмент самородка уже через полчаса после того, как нашел первый. Недостающие детали находились всего в 30 сантиметрах друг от друга. «Дыра в самородке могла образоваться в результате удара о скалу», — предположил Палмер. Удачливый кладоискатель и владелец земли, на которой хранилось сокровище, пожелали сохранить свои имена в тайне.

Палмер утверждает, что самородок может быть выкуплен Национальным музеем Шотландии или Музеем естествознания в Англии, либо получит статус «государственного имущества Короны».