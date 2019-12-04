Министерства обороны США и Беларуси провели встречу в Минске 4.12.2019, 11:06

Подробности встречи не разглашаются.

Министерство обороны сообщило, что 3 декабря в Доме офицеров в Минске прошла встреча представителей оборонных ведомств Беларуси и Соединенных Штатов, передает «Радыё Свабода».

«Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности, а также обсудили состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в военной сфере», - пишет Минобороны.

За день до этой встречи Министерство иностранных дел Беларуси сообщило, что 29 ноября состоялась встреча постоянного представителя Беларуси при NATO Александра Михневича с заместителем генерального секретаря Альянса Мирча Джоанэ. Они, по данным МИД, «обсудили актуальное взаимодействие» Беларуси и NATO, а также «вопросы деятельности NATO».

Никаких других подробностей об этих встречах не приводится.