Дело о запрете шествия в поддержку «Хартии-97» рассматривают в ООН 1 4.12.2019, 12:59

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Комитет ООН по правам человека вступил в официальную переписку с белорусским государством.

3 декабря Комитет ООН по правам человека зарегистрировал дело №3675/20129 и вступил в официальную переписку с белорусским государством по жалобе гомельских активистов профсоюза РЭП Виктора Козлова и Леонида Судаленко, связанной с запретом в Гомеле уличного шествия-протеста против блокировки интернет-издания «Хартия-97», сообщает «Гомельская весна».

О регистрации в КПЧ ООН 316-й жалобы из Беларуси Управление Верховного комиссара по правам человека проинформировала заявителя Леонида Судаленко.

Правозащитник вспоминает, мирную акцию протеста они планировали провести 17 февраля 2018 года для привлечения внимания общественности и выражения протеста против блокировки министерством информации интернет-издания «Хартия-97», а также с целью обсуждения проблем со свободой выражения мнения в Беларуси.

«Гомельский горисполком запретил наше шествие в центре города, ссылаясь на отсутствие договоров о медицинском обслуживании во время проведения мероприятия и об обеспечении уборки территории после его проведения. Также чиновники вспомнили, что я привлекался к административной ответственности как раз таки за участие в несанкционированном массовом мероприятии во время «тунеядских» акций протестов 2017 года, что по белорусским законам не дает мне право заявлять новые собрания», - прокомментировал запрет Леонид Судаленко.

Правозащитник также отметил, что Комитет ООН по правам человека уже более десятка раз рассматривал аналогичные дела по отказам мирных собраний в Гомеле, констатируя грубое нарушение прав, тем не менее, порочная практика чиновников не меняется.

«Сегодня официальный Минск отказывается исполнять международные обязательства, связанные с правами человека. А тем временем, количество жалоб из Беларуси с каждым годом увеличивается, сегодня их уже более трехсот! Разве это не экстремизм, когда чиновники в открытую игнорируют международные обязательства страны? Давайте представим ситуацию, когда завтра чиновники начнут игнорировать международные обязательства страны с займами и кредитами», - добавил Леонид Судаленко.

Напомним, после регистрации жалобы в КПЧ ООН она передается правительству страны для официального комментария. На эту процедуру отводится шесть месяцев или 180 дней. Потом заявителю в такой же срок предоставляется возможность отреагировать на позицию страны, после чего жалоба считается готовой к рассмотрению. Срок рассмотрения жалоб составляет от 3-х до 6-ти лет.

Напомним, что 24 января 2018 года режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.