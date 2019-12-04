Белорусское Telegram-сообщество: Углубление интеграции с Россией вредит национальным интересам

Белорусское Telegram-сообщество: Углубление интеграции с Россией вредит национальным интересам1
- 4.12.2019, 13:39
Белорусские блогеры выступили с заявлением.
Крупнейшие белорусские Telegram-каналы выступили с заявлением против так называемой интеграции Беларуси и России. Заявление было опубликовано в Telegram-канале «Беларуский Телеграм» и перепечатано крупнейшими каналами.
Приводим текст заявления:
Реагируя на слухи «об усилении интеграции» и подписании «дорожных карт» с РФ, Telegram-сообщество Беларуси заявляет:
- Независимость Беларуси не предмет торга;
- Подписание любых документов, идущих во вред суверенитету и независимости нашей страны, неприемлемо;
- Углубление интеграции с Россией вредит национальным интересам нашей страны.