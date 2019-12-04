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Белорусское Telegram-сообщество: Углубление интеграции с Россией вредит национальным интересам

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  • 4.12.2019, 13:39
Белорусское Telegram-сообщество: Углубление интеграции с Россией вредит национальным интересам

Белорусские блогеры выступили с заявлением.

Крупнейшие белорусские Telegram-каналы выступили с заявлением против так называемой интеграции Беларуси и России. Заявление было опубликовано в Telegram-канале «Беларуский Телеграм» и перепечатано крупнейшими каналами.

Приводим текст заявления:

Реагируя на слухи «об усилении интеграции» и подписании «дорожных карт» с РФ, Telegram-сообщество Беларуси заявляет:

- Независимость Беларуси не предмет торга;

- Подписание любых документов, идущих во вред суверенитету и независимости нашей страны, неприемлемо;

- Углубление интеграции с Россией вредит национальным интересам нашей страны.


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