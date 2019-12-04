Как школьница Грета вдохновляет немецких родителей 5 4.12.2019, 16:22

1,093

Грета Тунберг

Фото: REUTERS/Mike Blake

Имя шведской школьницы будущим мамам и папам в Германии пришлось по душе.

Кто сегодня не знает Грету Тунберг? Шведская школьница и экоактивистка дала начало глобальному молодежному движению в защиту климата. Для многих она стала примером. Протесты школьников, организованные движением "Пятницы ради будущего" (Fridays For Future), проходят в более чем 500 городах в Германии. К школьникам уже присоединились ученые и студенты немецких вузов, пишет "Немецкая волна".

Стоит ли удивляться, что имя шведской девочки приглянулось будущим мамам и папам. По заказу Deutsche Welle порталом Babelli.de был проведен опрос. Будущих родителей спросили о выборе имени. Два процента сказали, что назовут девочку Гретой. Для каждой пятой пары Грета Тунберг олицетворяет пример для молодого поколения. И для них это повод назвать своего ребенка в честь шведской школьницы.

Грета: имя как месседж

Исследователь-любитель Кнуд Билефельд (Knud Bielefeld) из Аренсбурга регулярно публикует свои рейтинги самых популярных имен в Германии. Родители задумываются о выборе имени уже на раннем этапе, говорит он. Они обращают внимание на то, как звучит имя, какие ассоциации вызывает в кругу семьи и друзей. Автор рейтингов, которые считаются авторитетным источником наряду с данными Общества немецкого языка (Gesellschaft für deutsche Sprache), не сомневается, что Грет в стране станет больше. Особенно за счет второго имени. В Германии, как и во многих европейских странах, распространены двойные и даже тройные имена. Грета в качестве второго имени - это определенный месседж, который таким образом могут выбрать родители, считает ученый.

Все популярнее становится сокращенное написание имени Маргарита (Margarethe) - Грета. До недавнего времени это имя привлекало больше будущих мам и пап более зрелого возраста.

Само имя Грета получило распространение в Германии лишь в 90-х прошлого века. Хотя первая запись в официальных документах была сделана в конце 19-го века. Немецкий исследователь Юрген Удольф (Jürgen Udolph) подчеркивает, что это имя имеет глубокие корни: оно прошло долгий путь - из Древней Персии через Рим и Грецию.

Greteln: больше, чем имя

Возможно, будущие родители выбирают имя Маргарита из-за его значения. В переводе с древнегреческого это имя означает "жемчужина".

Возглавит ли Грета списки самых популярных имен, покажет время. А вот словосочетание "Пятницы ради будущего" (Fridays for Future) замыкает тройку немецких лингвистических символов 2019 года. А от имени шведской школьницы появилось и новое слово в немецком языке: Greteln, что можно перевести как "бороться за экологию ".