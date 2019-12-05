Собаки оказались умнее, чем предполагалось 5 5.12.2019, 15:24

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Эксперимент с участием 70 собак установил неожиданные способности животных.

Эксперимент ученых показал, что животные способы различать на слух слова даже незначительно отличающиеся друг от друга по звучанию.

Научный эксперимент с участием 70 собак различных пород позволил ученым установить, что эти животные в состоянии различать слова даже в том случае, если их произносит незнакомый человек. Об этом сообщает «Популярная механика».

Во время опыта собакам воспроизводили запись шести слов, произнесенных различными людьми. Для чистоты эксперимента все записи были одной частоты и не содержали слов, которые часто выступают в качестве команд для дрессировки животных. Это позволило с высокой точностью отследить за реакцией собак.

Ученые установили, что собака никак не реагировала на слова, которые ей ранее уже были известны, но когда звучало слово новое для животного, то собака либо поворачивала голову в сторону источника звука, либо шевелила ушами. При этом собаки в состоянии были различать между собой даже похожие по звучанию слова.

Достоверно причину такого поведения животных исследователи пока не установили как не знают, способны ли собаки понимать слова человека или же они просто реагируют на них как на знакомое сочетание звуков и не осознают смысла.