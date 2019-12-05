«Свобода — самое ценное, что есть в нашей жизни»: Андрей Курейчик снял новый фильм 1 5.12.2019, 18:05

Андрей Курейчик

Известный белорусский режиссер завершил съемки драмы «LIBERTÉ».

В Национальном художественном музее закончились съемки нового проекта режиссера и сценариста Андрея Курейчка «LIBERTÉ» (в буквальном переводе «Свобода»). Философская драма снималась кинокомпанией «БезБуслоу артс» в партнерстве с «Ред Студия» в течение всей осени сначала в деревне Краски Волковысского района на границе с Польшей, а затем и в Минске. При этом подготовка к проекту по словам создателей шла три года, сообщили Chаrter97.org.

«После успеха «Движения вверх» я решил, что пришла пора сделать что-то серьезное в Беларуси, – рассказывает продюсер и режиссер драмы «LIBERTÉ» Андрей Курейчик. – Вместе с моим другом и соавтором еще со времен "Выше неба" Дмитрием Марининым был выбран сюжет, который мы прорабатывали несколько лет, пока, наконец, именно этой осенью неожиданно для нас всё не сложилось вместе: сценарий, команда, потрясающие актеры».

Для проекта «LIBERTÉ» кинокомпании «БезБуслоу Артс» пришлось нарушить правило «кино о белорусах, для белорусов и силами только белорусской команды». Проект получился международным: одну из главных ролей в белорусской картине сыграл звезда немецкого кино и телевидения немец Жан-Марк Бирхольц, еще одну роль неожиданно примерил на себя Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Республике Беларусь Дидье Канесс. Это первый случай, когда действующий дипломат такого ранга непосредственно принимает участие в съемках независимого белорусского кино.

Главную роль в фильме сыграла ведущая актриса Национального театра имени Янки Купалы Светлана Аникей, которую кинозритель уже полюбил за роли в фильмах «Хрусталь» Дарьи Жук и «Озеро радости» Алексея Полуяна.

«Меня зацепило в этом фильме тема, что человек способен до конца бороться за свою иллюзию, за свою придуманную гармонию» – рассказала актриса Светлана Аникей. Она провела на площадке практически все дни от начала и до конца. Кроме Светланы Аникей в фильме сыграли Сергей Власов, Ярослав Шкуратов, Юрий Царев и Ева Аникей.

Для артистов проект был очень сложными не только из-за творческих задач и экспедиции в отдаленную деревню Краски, но и потому, что фильм снимался сразу на 4 языках: русском, немецком, французском и белорусском. В кадре каждый из персонажей говорил на своем родном языке. Получилось уникальное мультилингвистическое кинопространство.

Особое внимание на проекте уделили картинке: главный оператор проекта Никита Пинигин выбрал для съемки уникальные анаморфные объективы компании COOKE от компании "Red Studia, главный художник Павел Шаппо создал метафорический, вневременной художественный мир, в котором разворачивается пространство драмы. Композитор Дмитрий Фрига приступил к написанию музыки. Международным продвижением фильма занимается продюсер Валерия Ледяева.

«Это невероятно обостренная эмоциональная история, в которой чувство вины между матерью и её сыном доведено до уровня образа и силы древнегреческого конфликта. Тема нашего фильма – внутренняя свобода и совесть. Свобода - самое ценное, что есть в нашей жизни. Я не обещаю, что эту картину будет смотреть легко», — так описал свое кино Андрей Курейчик.

Премьера белорусской драмы «LIBERTÉ» ожидается в 2020 году. Фильм был снят без государственной поддержки.