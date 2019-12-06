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Николай Козлов: «Интеграция» от Лукашенко выглядит дикостью

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  • 6.12.2019, 9:11
Николай Козлов: «Интеграция» от Лукашенко выглядит дикостью
Николай Козлов
Фото: «Радыё Свабода»

Закрытость переговоров наводит на мысли о сдаче суверенитета.

«На мой взгляд, Лукашенко только тем и занимается, что продает Беларусь и ее суверенитет», — считает глава Объединенной гражданской партии Николай Козлов.

«Складывается впечатление, что он какими крепостными торгует. За ним целый народ, не имеющий представления, о чем он там договаривается. Это мне кажется дикостью. А что касается доверия к его словам, за четверть века чего мы только не слышали. Чего он только не обещал. Только один случай давайте вспомним - это газовая труба. Он говорил, что это национальное достояние. Это наша безопасность энергетическая. А после это вдруг стало ржавой трубой, которую он выгодно продал», — заявил политик в комментарии «Радыё Рацыя».

«В этом вся история Александра Лукашенко и весь он сам. Поэтому доверять ему невозможно и опасно. Никто точно не знает, о чем эти секретные переговоры с руководством России. А закрытость наводит на мысли, что это, возможно, торговля страной за спинами народа», - считает Николай Козлов.


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