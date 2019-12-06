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Ученые: Алкоголь спас человечество от вымирания

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  • 6.12.2019, 11:10
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Ученые: Алкоголь спас человечество от вымирания

Такой вывод сделали ученые из Университета Эксетера в Великобритании.

Способность человеческого организма усваивать алкоголь спасла предков людей от вымирания. Такой вывод сделали ученые из Университета Эксетера в Великобритании, передает vesti.ua.

Так, примерно 10 миллионов лет назад между приматами разных видов существовала конкуренция за еду и ресурсы. Некоторые из них употребляли в пищу незрелые плоды и они могли их переварить. Таким образом, у них было преимущество перед другими.

Однако перезрелые плоды не усваивались в организме обезьян. Этиловый спирт, находящийся в них, вызывал сильное отравление. Однако им удалось адаптироваться. Именно это позволило предкам человека есть такие фрукты и, соответственно, выживать.

Современные обезьяны также могут без последствий перерабатывать алкоголь в своем организме. Вот только концентрация спирта в ферментированных растительных тканях не превышает 4 процентов, а это гораздо ниже, чем во многих алкогольных напитках, которые люди изготавливают и употребляют сейчас.


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