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Фара из кофе: Ford использует новый материал для создания авто

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  • 6.12.2019, 17:30
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Фара из кофе: Ford использует новый материал для создания авто

Автопроизводитель заключил сделку на поставку отходов от кофейного производства McDonald’s.

Речь идет о шелухе, которая отделяется при обжарке зерен кофе. В компании Ford на вид обычный мусор считают ценным ингредиентом при производстве пластмасс. В McDonald’s, в свою очередь, согласились большую часть отходов поставлять автоконцерну, передает abw.by.

Эксперименты показали, что в результате добавления шелухи зерен кофе в пластмассу детали становятся на 20% легче и обладают лучшими тепловыми свойствами, чем материалы, которые компания использует в настоящее время. Вдобавок, процесс литья требует на 25% меньше энергии.

Впервые новые материалы Ford использует в корпусах фар. Затем настанет черед компонентов под капотом. Какие модели получат детали на основе новых пластмасс, пока не сообщается.


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