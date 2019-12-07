В Минске проходит акция в защиту независимости Беларуси (Видео, онлайн) 35 7.12.2019, 11:26

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Фото: svaboda.org

Организаторы призывают белорусов присоединяться к акции

Сегодня в Минске проходят акции, направленные на защиту независимости Беларуси.

Напомним, что в эти дни в Сочи Лукашенко и Путин обсуждают вопросы белорусско-российской «интеграции». 8 декабря в Москве состоится заседание «высшего государственного совета союзного государства», где запланировано подписание интеграционных документов, которые включают в себя 31 «дорожную карту». Содержание «дорожных карт» держится в тайне от белорусов.

Один из лидеров Белорусской христианской демократии Павел Северинец призвал провести в Минске на площади Калиновского (Октябрьской) акцию в защиту независимости страны. Акция началась в 12.00 и в ней участвует более 2 тысяч человек. После митинга на Октябрьской площади колонна прошла по проспекту на площадь Независимости, а затем двинулась на площадь Свободы. После митинга на площади Свободы люди вернулись на Октябрьскую.

Сайт Charter97.org проводит текстовую онлайн-трансляцию акций в защиту независимости Беларуси.

15:25

Выступил лидер движения «Разам» Вячеслав Сивчик. Он заявил, что «два страшных человека Путин и Лукашенко собираются решать судьбу Беларуси, хотя не имеют на это никакого права». Он напомнил о войнах, которые Россия развязала в Грузии и Украине.

«Теперь Путин хочет, чтобы в Беларуси его нанавидели также, потому что страну мы не сдадим. Завтра в 12 часов приходите, приводите своих родных, друзей и знакомых. Это не просто эпизод в жизни нации, возможно, за эти интеграционные карты нам придется расплачиваться жизнями. Союз с Россией — это война. Поэтому пока у нас есть возможность для мирного протеста — приходите завтра и готовьтесь к борьбе. Надо поднимать всю Беларусь», - сказал Сивчик.

15:18

Выступил дипломат, бывший депутат и посол Беларуси в Германии Петр Садовский. Он рассказал, как Верховным Советом принималась Декларация о независимости Беларуси и спел песню на стихи Янки Купалы. «Пусть нас завтра будет в 10 раз больше!», - сказал Садовский.

15:15

«Никакой Путин, никакой Лукашенко, никакие самозванные президенты не заставят нас войти ни в какой союз. У вас свой дом, а у нас свой. У нас диктатор украл жизнь, 25 лет, и у детей нет будущего. Я остаюсь здесь, чтобы мои дети жили хозяевами на своей земле. Над дать им отбой!», - заявила на митинге одна из активисток БХД.

15:12

Выступает пенсионерка-экономист из Минска. Она говорит, что Лукашенко сегодня тратит российские субсидии исключительно на свою резиденции, дворцы и роскошную жизнь, а люди в стране едва выживают. Ее пенсия составляет всего 450 рублей, выжить на эти деньги невозможно. «Мы не хотим лезть ни в какие союзы. Мы уже были в одном союзе», - говорит женщина.

15:06

«Надо думать о себе, надо думать о стране. Мы будем ее защищать всеми способами, в том числе, борясь с коллаборантами», - говорит активист «Европейской Беларуси» Максим Винярский.

15:04

В акции принимает участие много молодежи — активных молодых людей, которые понимают, что их деды и отцы боролись за независимость Беларуси, а сейчас пришло их время ее защищать.

15:02

Колонна возвращается на Октябрьскую площадь Минска.

14:57

«Хватит спать и бояться! Лучше жить в свободе, чем в диктатуре. Так или иначе мы в тюрьме сейчас. Надо активно протестовать и выходить на площадь. Мы победим», - говорят молодые люди на площади Свободы.

14:49

Выступает лидер Партии Свободы Сергей Высоцкий. Он заявил, что власти перешли красную черту и не в состоянии защищать национальные интересы, а также не исключил, что в Беларуси в случае незаконной «интеграции» с Россией произойдет национально-освободительное восстание.

14:45

Участники акции на площади Свободы призывают освободить политзаключенных.

14:40

Люди собираются на площади Свободы у минской ратуши. Звучит лозунг «Народу - свободу!».

14:38

Голова колонны подходит к площади Свободы.

14:31

Колонна очень медленно двигается по узкой Интернациональной улице. Сотрудники ГАИ не выпускают людей на проезжую часть, хотя она абсолютна пуста.

14:27

На участников акции смотрят из окон. Люди скандируют «Далучайся!».

14:26

Колонна вышла на улицу Интернациональную. Узкая улица полностью заполнена людьми. Громко звучит «Незалежнасць!»

14:20

Большая колонна людей продолжает движение в сторону Романовской Слободы, люди все время скандируют «Жыве Беларусь», «Незалежнасць!», «Верым! Можам! Пераможам!». Людей на самом деле очень много.

14:15

На улице Володарского колонна не умещается на тротуарах, и люди все же выходят на проезжую часть.

14:13

Участники акции вышли на проезжую часть. Сотрудники ГАИ вернули людей обратно на тротуары.

14:09

Колонна двинулась с площади Независимости к площади Свободы.

14:07

«Независимость для меня — это когда от меня не скрывают вопросики, которые они обкашливают в своих кабинетах», - говорит молодой минчанин, участвующий в акции в поддержку независимости.

14:04

«Хватит шутить шутки в интернете! Нужно быть ответственными гражданами! Люди, присоединяйтесь к нам», - говорит девушка-участница акции в Минске.

14:03

«Хватит зависеть от России в политическом, экономическом и ментальном смысле. Свободным людям из России и Беларуси нужно объединяться против «союзного государства», - говорит еще один витебский активист.

14:01

«Независимость — это возможность самому распоряжаться своими ресурсами. У нас самих несладко, а тут еще в Россию идти, где еще хуже?! В России страшная коррупция, народ при этом нищий», - говорит участник акции из Витебска.

13:57

Прочитал молитву и священник Белорусской автокефальной православной церкви Леонид Акалович.

13:56

Участники акции собрались у Красного костела. Павел Северинец призвал помолиться за «избавление Беларуси от лукавого». Люди прочитали молитву «Отче наш».

13:55

Один из участников акции, приехавший из регионов на акцию в поддержку независимости, говорит: «Я против интеграции с Россией, но не против россиян. Я против Лукашенко и Путина. Мы должны бороться за независимость. Я приехал из другого города, потому что понял, если не сейчас, то когда?»

13:50

Колонна прибыла на площадь Независимости к Дому правительства.

13:42

Участники шествия в защиту независимости поют гимн «Погоня».

13:36

Участников шествия становится все больше, развевается море национальных флагов.

13:32

Люди на некоторое время остановились под зданием КГБ, развернув национальный флаг, играет патриотическая музыка, развеваются белорусские и европейские флаги. Звучит лозунг «Жыве Беларусь!»

13:30

Здание КГБ охраняют люди в штатском. Там явно напуганы.

13:29

Колонна продолжила движение по проспекту и подошла к зданию КГБ.

13:27

Колонна на время остановилась у ГУМа, чтобы подождать людей, которые еще идут с Октябрьской площади. К акции присоединяются прохожие, люди скандируют «Незалежнасць!».

13:22

Участники акции развернули большой бело-красно-белый флаг. Развевается много национальных флагов, из динамиков звучат патриотические песни.

13:15

Участники шествия по проспекту Независимости скандируют: «Союз с Россией — это война!», «Союз с Россией — это нищета!», «Баста!», «Жыве Беларусь!», «Незалежнасць!».

13:13

Павел Северинец призвал участников акции пройти по проспекту к площади Независимости и вернуться обратно на Октябрьскую, чтобы «нас увидели люди».

13:11

Выступил активист оппозиции Игорь Рынкевич. Он рассказал, что на днях в Брюсселе на форуме гражданского общества стран «Восточного партнерства» было принято заявление, что все «союзные» договора, которые примут Путин и Лукашенко, будут нелегитимны. Заявление подписали представители всех шести стран программы ЕС «Восточное партнерство».

13:07

Участники акции рвут портреты президента России Владимира Путина.

13:02

Выступила сопредседатель Белорусской Христианской демократии Ольга Ковалькова. «Человек, которого мы не выбирали президентом, сегодня торгует страной. Хотите ли вы проснуться завтра гражданами другой, вражеской страны? Мы должны делать все возможное, чтобы власти Беларуси видели, что мы против. Мы не можем не реагировать на это. Я призываю всех показать, что мы едины в нашей позиции и мы против интеграции с Россией», - сказала она.

12:52

Выступил блогер и активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Войнич. Он призвал всех белорусских блогеров и медиа сообщать об акции и призывать людей не сидеть по домам, а выходить на мирную акцию за Независимость.

12:51

Люди скандируют «Далучайся!» («Присоединяйся!»), призывая белорусов выходить на Октябрьскую площадь.

12:50

Выступил Народный поэт Беларуси, один из лидеров БНК Владимир Некляев, который заявил, что нельзя торговать страной без ведома народа.

«Самое большое преступление — подписывать некие пакты Молотова-Риббентропа, чтобы снова взрывать нашу страну. Никто не говорит, что мы не должны сотрудничать с нашими соседями (россиянами, поляками, литовцами, украинцами), но мы не вассальная страна и не пойдем никому в услужение!», - сказал Некляев.

12:45

Выступил знаменитый белорусский историк и писатель Владимир Орлов:

«На свете больше 3000 наций и народностей. И только около 200 смогли создать свои независимые государства. Это наша самая большая ценность. Я вспоминаю наши бело-красные флаги в Вильнюсе две недели назад на прощании с нашими героями Кастусем Калиновским и его соратниками. Именно тогда, с этого восстания, начался путь к белорусской независимости. Вы помните пароль повстанцев? «Каго любiш?». «Люблю Беларусь!» «То узаемна!». Это наша национальная идея. С нами наши повстанцы 1863 года, с нами создатели Белорусской Народной Республики, с нами слуцкие повстанцы, с нами белорусы, погибшие в застенках НКВД в 1937 году. Не отдадим независимости!», - сказал Орлов.

12:41

Активистка движения «Разам» Алена Толстая призывает белорусов приходить на Октябрьскую площадь.

12:40

Развернута большая растяжка «Нет интеграции с Россией. Putin, fuck off!».

12:38

Выступил соратник Николая Статкевича, один из лидеров социал-демократической партии «Народная Грамада» Валентин Трокский. Он заявил, что подковерные переговоры о судьбе Беларуси между Путиным и Лукашенко недопустимы.

12:36

Участники акции хлопают, подняв руки, и скандируют «Жыве Беларусь!».

12:35

Выступил активист Денис Урбанович, который призвал людей не сидеть на кухнях, а выходить на улицы и бороться за страну.

12:34

Выступил координатор «Европейская Беларусь» Максим Винярский, который заявил, что белорусы будут бороться за свою страну всеми необходимыми методами.

12:33

Павел Северинец объявил долгосрочную акцию. «Мы будем стоять, пока идут переговоры Путина с Лукашенко!», - сказал политик и призвал минчан взять к себе на ночь людей, приехавших из регионов. Завтра в 12.00 на Октябрьской площади снова соберутся люди.

12:27

Выступает Павел Северинец. Призывает бороться за независимость Беларуси. Люди скандируют «Незалежнасць!».

12:26

Люди все-таки заняли ступеньки у Дворца республики. Выступает координатор «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель. Люди скандируют «Отправим Сашу в Рашу!».

12:24

Новая стычка у Дворца республики, которая перерастает в драку. Люди кричат «Фашисты!».

12:23

Ко Дворцу профсоюзов побежали омоновцы в штатском. Тогда люди вернулись ко Дворцу республики. Беготня омоновцев веселит участников акции. Они свистят и кричат "Ганьба!".

12:22

На Площади уже несколько тысяч человек. Они скандируют «Жыве Беларусь!». Люди двигаются в сторону Дворца профсоюзов.

12:18

Люди скандируют в адрес омоновцев в штатском «Фашисты!»

12:17

Избит координатор «Европейской Беларуси» Максим Винярский.

12:16

Сотрудники милиции в штатском толкают и избивают людей, не давая подняться на ступени. Люди скандируют «Ганьба!».

12:15

Более тысячи человек подошли ко Дворцу республики. Сотрудники милиции в штатском, в грубой форме и ничего не объясняя, не дают людям подняться на ступени здания.

12:13

В акции участвуют координаторы гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель и Максим Винярский, другие активисты с европейскими флагами кампании. Также пришли лидер движения «За свободу» Юрий Губаревич, активистка Нина Богинская, председатель Объединенной гражданской партии Николай Козлов, лидер движения «Разам» Вячеслав Сивчик.

12:06

Выступает Павел Северинец. Он анонсирует начало митинга через 15 минут. Площадь скандирует «Жыве Беларусь!».

12:04

Один из лидеров Белорусского Национального конгресса Владимир Некляев заявил: «Белорусского вассала позвали сегодня в метрополию на коленопреклонение. Путин будет добиваться реализации своей давней идеи — присоединения Беларуси к России. Это направлено не только на, чтобы остаться президентом на еще один срок, это вечная российская имперская идея. Но принять в тайне решения, которые касаются судьбы нашей страны, мы не позволим!».

12:02

В ответ на угрозы милиции люди скандируют «Жыве Беларусь!» и не расходятся.

12:01

Водители автомобилей сигналят, приветствуя участникв акции протеста.

12:00

На Октябрьской площади собирается все больше людей. Сейчас там несколько сотен участников. Некоторые пришли с плакатами, в которых высказывают свое отношение к интеграции с РФ: «Это не интеграция, это оккупация!».

11:55

Взявшись за руки, стоят люди разных возрастов: молодежь, семьи с детьми, пенсионеры.

11:54

Число участников цепи Независимости на стороне администрации Лукашенко также увиличилось. Теперь там также стоят около сотни человек.

11:53

На Октябрьской площади под национальными флагами уже стоят около сотни человек.

11:51

Со стороны площади Независимости к Октябрьской площади движется большая группа людей с национальными бело-красно-белыми флагами.

11:50

К участникам цепи Независимости подошел сотрудник милиции с мегафоном и требует, чтобы люди разошлись.

11:49

Число участников акции увеличивается. Еще десятки людей, взявшись за руки, стоят напротив универмага «Центральный».

11:44

Вдоль проспекта стоят десятки человек. Молодые люди говорят, почему вышли на акцию.

«Я пришел на акцию, потому что выступаю за независимость Беларуси».

«Я гражданин с активной гражданской позицией. Страна в опасности. Я не согласен с интеграцией с Россией. Это путь на сколько дорожке».

«Какая Россия? У нас есть своя страна и мы не хотим продать ее за нефть и газ. Это ниже низкого. Честь и достоинство! Мы победим».

«Нет сил бояться. Этот козел сказал, что все, демократии не будет. Он обьявил нам войну. Мирно мы не договоримся!»

11:36

Люди, взявшись за руки, начинают выстраиваться в цепи вдоль проспекта Независимости по обе стороны — на Октябрьской площади и на стороне администрации Лукашенко.

11:32

На Октябрьской площади уже находится сопредседатель партии Белорусская Христианская демократия Павел Северинец. Он заявил, что намерен принять участие в двух акциях в поддержку независимости. «Тысячи лет Беларусь боролась за свою независимость, десятки человек отдали за это свои жизнь. Мы не должны смотреть спокойно на то, как нашу страну проигрывают в карты», - сказал он.