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Павел Северинец: Мы будем стоять, пока идут переговоры Путина с Лукашенко

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  • 7.12.2019, 13:08
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Павел Северинец: Мы будем стоять, пока идут переговоры Путина с Лукашенко
Фото: «Наша Ніва»

Политик призвал к бессрочной акции.

Сегодня в Минске на площади Калиновского (Октябрьской) проходит акция, направленная на защиту независимости и суверенитета Беларуси. На площади собралось уже несколько тысяч человек. Организаторы акции за независимость призывают минчан приезжать на Октябрьскую площадь.

Один из лидеров Белорусской христианской демократии Павел Северинец объявил долгосрочную акцию. «Мы будем стоять, пока идут переговоры Путина с Лукашенко!», - сказал политик и призвал минчан взять к себе на ночь людей, приехавших из регионов. Завтра в 12.00 на Октябрьской площади снова соберутся люди.


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