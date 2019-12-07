Участники акции в Минске двинулись колонной на площадь Независимости
- 7.12.2019, 13:19
- 2,426
Затем протестующие намерены вернуться на Октябрьскую площадь.
Сегодня в Минске на площади Калиновского (Октябрьской) проходит акция, направленная на защиту независимости и суверенитета Беларуси. На площади собралось уже несколько тысяч человек. Организаторы акции за независимость призывают минчан приезжать на Октябрьскую площадь.
Участники акции в Минске двинулись колонной на площадь Независимости. К этому призвал один из лидеров Белорусской христианской демократии Павел Северинец.
Участники шествия по проспекту Независимости скандируют: «Союз с Россией — это война!», «Союз с Россией — это нищета!», «Баста!», «Жыве Беларусь!», «Незалежнасць!».
После этого участники акции намерены вернуться назад на Октябрьскую площадь.