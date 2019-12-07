В Мексике обнаружили месторождение нефти объемом в полмиллиарда баррелей 1 7.12.2019, 13:26

1,557

Иллюстрационное фото

Это открытие назвали самым важным за последние 40 лет.

Мексиканская государственная нефтегазовая и нефтехимическая компания Petróleos Mexicanos (Pemex) обнаружила на суше в штате Табаско на юго-востоке страны крупное месторождение нефти, которое получило название «Кески». Об этом сообщает издание El Universal (перевод — РБК).

«Мы можем подтвердить вам, господин президент, наличие гигантского месторождения объемом 500 млн барр. нефтяного эквивалента по категории 3P (доказанные, вероятные и возможные запасы. — РБК)», — сказал генеральный директор компании Октавио Ромеро Оропеса.

Pemex назвала это открытие самым важным из всех, сделанных на юге страны в период с 1987 года.

В ноябре 2017 года Pemex объявила об обнаружении «важнейшего» за последние 15 лет нефтяного месторождения в районе Косамалоапан в штате Веракрус, которое находится в 72 км к югу от одноименного порта Веракрус. Запасы оценили в 1,5 млрд барр.

Предыдущий президент Мексики Энрике Пенья Ньето говорил, что компания столкнулась с падением уровня добычи нефти. На тот момент уровень добычи нефти «в лучшем случае» достигал 2,1 млн барр. в день.