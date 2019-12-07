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Видеофакт: В Минске на акции за независимость порвали портреты Путина

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  • 7.12.2019, 13:35
  • 5,603
Видеофакт: В Минске на акции за независимость порвали портреты Путина

Это произошло на ступеньках Дворца республики.

Сегодня в Минске на площади Калиновского (Октябрьской) проходит акция, направленная на защиту независимости и суверенитета Беларуси. На площади собралось уже несколько тысяч человек. Организаторы акции за независимость призывают минчан приезжать на Октябрьскую площадь.

Десятки участников акции на ступеньках Дворца республики порвали портреты президента России Владимира Путина. Люди при этом скандировали «Жыве Беларусь!».


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