Газ для Китая и насмешка над сибиряками 2 7.12.2019, 13:59

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Что на самом деле означает «Сила Сибири»?

Лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский назвал газопровод "Сила Сибири", поставляющий газ с якутского и иркутского месторождений в Китай, насмешкой над сибиряками. Об этом политик сообщил в материале о запуске газопровода под названием "40 лет без газа" – так, по его словам, называется улица в одном из поселков Астраханской области, запасы газа в которой составляют 2,5 трлн кубометров, а годовая добыча - 12 млрд кубометров газа, сообщает Сибирь Реалии.

По данным Явлинского, в Томске только 8 % жителей могут пользоваться природным газом: к домам в городе десятилетиями не могут подвести трубы. "Зато в нескольких сотнях километров от Томска государство построило целый газопровод в Китай и, будто насмехаясь над сибиряками, поколениями живущими без газа, назвало его "Сила Сибири", - комментирует политик.

Заместитель губернатора Томской области Александр Феденев подтвердил, что газификация - это острейшая проблема региона, но заявил, что ответственность за нее должны нести не только власти области, но и муниципалитета, пишет издание "tv2". Многочисленные обращения к чиновникам области с просьбой провести газ направляли жители села Березкино, поселков Свечной и Киргизка, а также столицы области - Томска. По словам жительницы микрорайона Степановка в Томске Валентины Малаховой, власти по неизвестной причине газифицировали только половину микрорайона, остальные дома оставив без газа. При этом проектно-сметная документация по газификации всего микрорайона с положительным заключением была готова в 2014 году. На запросы чиновники 6 лет отвечают жителям, что микрорайон включен в подпрограмму, но "денег на работы нет" – все это время жители отапливают свои дома углем, говорит Малахова.

Явлинский заметил, что Россия поставляет газ в страны Европы, а теперь еще и в Китай, но сама страна на треть не обеспечена газом. "Подключение газа и электросетей превращено в кормушку для чиновников всех рангов. В результате подвести к дому сто метров газопровода стоит чуть ли не дороже, чем построить сам дом. И сегодня миллионы жителей нашей страны вынуждены обходиться без газа. Для энергетической сверхдержавы это просто позор. За последние десять лет "Газпром" заработал порядка 600 млрд долларов, даже 15 % от этой суммы хватило бы на газификацию всей страны", -рассуждает политик.