Видеофакт: Во время шествия людей на акции за независимость стало намного больше 7.12.2019, 14:54

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Фото: tut.by

Протестующих так много, что они не помещаются на тротуарах.

Сегодня в центре Минска проходит акция, направленная на защиту независимости и суверенитета Беларуси. В ней участвуют уже несколько тысяч человек.

По призыву организаторов участники акции с Октябрьской площади двинулись колонной к площади Независимости, а оттуда — к площади Свободы.

Во время шествия людей на акции за независимость стало намного больше, сообщает телеграмм-канал «Беларусь головного мозга».

Большая колонна прошла по проспекту Независимости и улицам Володарского и Интернациональной к площади Свободы. Людей во время марша было так много, что они не помещались на тротуарах. Участники акции все время скандировали «Жыве Беларусь», «Незалежнасць!», «Верым! Можам! Пераможам!».