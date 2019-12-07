Колонна протестующих подошла к памятнику Янке Купале 4 7.12.2019, 15:50

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Фото: «Белсат»

Акция против так называемой интеграции России и Беларуси — продолжается.

Сегодня в центре Минска проходит акция, направленная на защиту независимости и суверенитета Беларуси. Протестующие маршем от площади Октябрьской двинулись в сторону сквера Янки Купалы. Акция продолжается возле памятника классика белорусской литературы.

Белорусы читают стихи Янки Купалы.Прозвучали всем известные строчки из произведений: «А хто там iдзе?», «Будзь смелым».