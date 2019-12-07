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Переговоры в Сочи: Лукашенко уехал без заявлений для прессы

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  • 7.12.2019, 21:16
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Переговоры в Сочи: Лукашенко уехал без заявлений для прессы

(Обновлено) Переговоры длились около пяти часов.

В Сочи закончились пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко. Встреча происходила в закрытом формате. Лукашенко покинул зал переговоров без заявлений для прессы. Завтра в Кремле ожидается подписание так называемых дорожных карт по углублению «интеграции».

Как сообщает БелТА, сначала Путин и Лукашенко общались в формате рабочего ужина, причем отдельно Лукашенко и Путин, и отдельно премьер-министры с другими членами правительств.

Пока нет данных, кто и когда озвучить информацию о результатах переговоров.

Напомним, сегодня в Минске прошла акция протеста против так называемой интеграции. Митинг продолжался на протяжении пяти часов и собрал тысячи участников. Организаторы акции заявили, что протест продолжится 8 декабря, в 12:00, на Октябрьской площади Минска.


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