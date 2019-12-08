В Минске продолжается акция за независимость Беларуси 3 8.12.2019, 11:50

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Фото: «Белсат»

Белорусы снова вышли на Площадь.

Вчера в Минске прошла массовая акция протеста против так называемой «интеграции» Беларуси и России. Акция продолжалась около пяти часов и собрала тысячи участников.

Об акции за независимость в центре Минска написали ведущие мировые СМИ. За протестами в Беларуси наблюдает весь мир.

Один из лидеров Белорусской христианской демократии Павел Северинец призвал сегодня в 12:00 на Октябрьской площади в Минске продолжить акцию протеста против так называемой «интеграции» Беларуси и России.

Сайт Charter97.org ведет текстовую онлайн-трансляцию событий на улицах Минска.

12:11 Молодой минчанин говорит журналистам: «Мы имеем сегодня в Беларуси авторитарный режим, как и в России. Но у белорусов больше возможностей изменить ситуацию. Мы не хотим попасть в росийское «болото». Мы разные люди с россиянами, у нас есть культурный контраст, мы должны сами выбирать свою власть и в идеале присоединиться к Европейскому союзу».

12:09 На площади уже находятся около двухсот человек. Люди поднимают национальные флаги, разворачивают плакаты с лозунгами против интеграции Беларуси и РФ.

12:05 Павел Северинец призывает людей не бояться и приходить на площадь. Он напоминает, что сегодня — годовщина распада СССР и подписания Беловежских соглашений. Люди приветствуют его слова лозунгом «Жыве Беларусь!».

12:03 Люди продолжают подходить на Октябрьскую площадь. Многие набросили на плечи национальные флаги, часть людей подняли флаги. Подошла милиция, требует разойтись. Люди кричат «Жыве Беларусь!» и требуют, чтобы милиционеры с ними разговаривали по-белорусски.

11:56 Павел Северинец поблагодарил за организацию акций в поддержку независимости Беларуси активистов гражданской кампании «Европейская Беларусь», Белорусской Христианской демократии, движение «Разам», «Малады Фронт». По его словам, план сегодняшней акции будет озвучен позднее.

11:54 На площади уже находятся лидер БХД Павел Северинец, акивисты гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Козлов, Василий Жоров, один из лидеров социал-демократической партии «Народная Грамада» Валентин Трокский и другие.