закрыть
8 декабря 2019, воскресенье, 13:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Колонна протестующих в Минске двинулась в сторону Площади Победы

  • 8.12.2019, 13:29
  • 1,130
Колонна протестующих в Минске двинулась в сторону Площади Победы
Фото: «Наша Ніва»

В шествии участвуют более двух тысяч человек.

Сегодня в Минске второй день подряд проходят акции протеста против так называемой «интеграции» Беларуси и России.

Организаторы призвали участников акции пройтись по улицам Минска. В голове колонны развернули большой национальный флаг.

Колонна движется по проспекту Независимости в сторону площади Победы. Звучат лозунги «Никаких союзов с имперской Россией!», «Слава нации, нет интеграции!», «Жыве Беларусь!».

Фото: «Наша Ніва»

В шествии за независимость, как и вчера, участвуют около 2 тысяч человек.

Фото: tut.by

Участники акции поют песню Сергея Михалка «Грай» словами «Ганi быкоў — вярнецца доля!». Автомобили приветствуют людей, сигналя.

Фото: «Радыё Свабода»

популярное за неделю

Мнение

Алкотестер под елкой
Алкотестер под елкой Ирина Халип
7 cнежня, 12.00 — Плошча Калiноўскага!
7 cнежня, 12.00 — Плошча Калiноўскага! Павел Севярынец
Европарламент помнит о читателях «Хартии-97»
Европарламент помнит о читателях «Хартии-97» Роберт Бедронь
Перемены неизбежны. Наступило новое время
Перемены неизбежны. Наступило новое время Андрей Санников