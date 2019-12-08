Колонна протестующих в Минске двинулась в сторону Площади Победы 8.12.2019, 13:29

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Фото: «Наша Ніва»

В шествии участвуют более двух тысяч человек.

Сегодня в Минске второй день подряд проходят акции протеста против так называемой «интеграции» Беларуси и России.

Организаторы призвали участников акции пройтись по улицам Минска. В голове колонны развернули большой национальный флаг.

Колонна движется по проспекту Независимости в сторону площади Победы. Звучат лозунги «Никаких союзов с имперской Россией!», «Слава нации, нет интеграции!», «Жыве Беларусь!».

Фото: «Наша Ніва»

В шествии за независимость, как и вчера, участвуют около 2 тысяч человек.

Фото: tut.by

Участники акции поют песню Сергея Михалка «Грай» словами «Ганi быкоў — вярнецца доля!». Автомобили приветствуют людей, сигналя.