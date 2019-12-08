Колонна протестующих в Минске двинулась в сторону Площади Победы
- 8.12.2019, 13:29
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В шествии участвуют более двух тысяч человек.
Сегодня в Минске второй день подряд проходят акции протеста против так называемой «интеграции» Беларуси и России.
Организаторы призвали участников акции пройтись по улицам Минска. В голове колонны развернули большой национальный флаг.
Колонна движется по проспекту Независимости в сторону площади Победы. Звучат лозунги «Никаких союзов с имперской Россией!», «Слава нации, нет интеграции!», «Жыве Беларусь!».
В шествии за независимость, как и вчера, участвуют около 2 тысяч человек.
Участники акции поют песню Сергея Михалка «Грай» словами «Ганi быкоў — вярнецца доля!». Автомобили приветствуют людей, сигналя.