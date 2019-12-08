«Москве никогда не удавалось сделать так, чтобы белорусы молчали» 3 8.12.2019, 16:34

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ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Если бы не поддержка Кремля, Лукашенко бы давно уже не было.

В Минске второй день подряд проходят акции протеста против так называемой «интеграции» Беларуси и России. Один из руководителей движения «Разам» Вячеслав Сивчик подвел итоги акций:

- Очень хорошо, что эти акции прошли в Минске. Они обе длительные, что не характерно для последнего времени. Это настоящий «беларускі чын». Напомню, мы призвали людей выходить 20 декабря в 18-00 на площадь Калиновского (Октябрьскую).

Замечательно, что резолюцию, которая была принята сегодня, доставили в посольство страны-агрессора, представители которой надеятся, что им удастся провести аншлюс Беларуси. То есть, это не только какая-то символическая акция, это определенное предупреждение.

Посольство России для властей — стратегический объект, там их хозяева. Болезни, которая называется лукашизм много лет. Естественно, что никакого Лукашенко без поддержку Москвы уже давно бы в Беларуси не было.

На акции вышло много людей. Их вывело именно то, что страна находится в опасности, ее надо защищать. Более того, если бы сегодня произошло подписание документов, то людей вышло бы в разы больше.

Так было всегда. Вспомните 1996-ой год, 199-ый и другие, когда белорусы выходили при возникновении угрозы независимости страны.

Белорусы способны к самоорганизации, наш народ очень мужественный. Москве никогда не удавалось сделать так, чтобы белорусы молчали. Я надеюсь, что лидеры разных оппозиционных партий хотя бы 20 декабря будут вместе с белорусским народом.