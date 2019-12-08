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Священник БАПЦ: Господь нам помогает

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  • 8.12.2019, 17:16
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Священник БАПЦ: Господь нам помогает
Фото: spring96.org

Леонид Акулович поделился впечатлениями от акций за независимость Беларуси.

В Минске прошла вторая акция протеста против так называемой «интеграции» Беларуси и России. В ней принял участие священник Белорусской автокефальной православной церкви Леонид Акулович:

- Я счастлив, что вчера и сегодня так чудесно прошли акции. Господь Бог нам благоприятствует и помогает. Люди отозвались — это очень важно.

Мы молимся, чтобы Бог дал нам настоящую независимость, демократическое правительство и национальную церковь. Чтобы все было белорусское: обучение на белорусском языке, история, культура наша, а не навязанная московской оккупационной властью, которая не регистрирует Белорусскую автокефальную церковь. В России же сказали, что украинский Томос для них — трагедия, а белорусская автокефалия будет смертью.


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