Футбольный протест Телеграм-канал «Запретное мнение»

8.12.2019, 17:28

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Кремль продолжает искать себе все новых врагов.

Кремль продолжает целенаправленно искать себе всё новых врагов, вступая в открытый конфликт с одной категорией граждан РФ за другой.

"Студенты были, пенсионеры были, либералы и демократы были, творческая интеллигенция была... Кого же мы ещё не успели задеть? Ааа, точно! Футбольных фанатов" — решили в Кремле и принялись репрессировать в течение последних лет вполне лояльных к властям футбольных фанатов.

На самом деле, репрессии против болельщиков начались ещё в августе, когда "охраняющий общественный порядок" ОМОН взял за правило избивать безоружных людей на стадионах, без особых на то причин. Просто так. Чтобы боялись.

Последней каплей стал террор против болельщиков московского "Спартака", посмевших оскорбить Артёма Дзюбу, выступающего за сам питерский "Зенит" (спонсором которого является народное достояние — "Газпром").

То, что репрессии были инициированы сверху — изначально не вызывало особых сомнений, а после того, как поддерживать действия "доблестных" сотрудников полиции начал известный подхалим путинского режима, садист-живодёр Запашный — это стало неопровержимым фактом.

Как итог: фанаты практически всех футбольных клубов РФПЛ объединились и устроили бойкот, покидая стадион в течение первого тайма.

Это старт "футбольного протеста" в путинской РФ. Пока что мирная его фаза.

Какой может быть "горячая" мы все прекрасно помним (кто запамятовал — может почитать в интернете про "Манежную площадь 2010").

Наблюдая за действиями чекистско-олигархической элитки возникает стойкое ощущение, что ей самой, происходящее в стране, очень сильно надоело и она решила вступить на путь саморазрушения.

Что ж. Весьма мудрое решение: здесь не исправить уже ничего — нужно жечь, да так, чтобы не погасло.

Телеграм-канал «Запретное мнение»