В Праге белорусы вышли на пикет против «интеграции» с Россией 8.12.2019, 17:35

Фото: «Радыё Свабода»

Патриотов поддержали украинцы.

8 декабре на площади в центре Праги на митинге против углубленной «интеграции» с Россией собралось около 30 белорусов и несколько украинцев, передает «Радыё Свабода».

Организатор пикета Екатерина Парижаская, студентка одного из чешских университетов, говорит, что вышла прежде всего, чтобы поддержать людей, протестующих в Минске.

Фото: «Радыё Свабода»

«Нам, белорусам за рубежом, не все равно, что происходит в нашей стране», - пояснила она.

Украинки Татьяна и Зина говорят, что им важно поддержать белорусов, потому что они не хотят, чтобы Россия забирала территории независимых стран.

Фото: «Радыё Свабода»

«Уже надоело то, как себя ведет Россия. Она отняла Крым, отняла Донбасс, а теперь хочет отнять и Беларусь, - говорит Татьяна. - Я считаю, что нужно показать, что мы против этого, что мы хотим это остановить. Как по мне, то эта поддержка между странами очень важна».

На площади, где собрались белорусы, много туристов. Они подходили, смотрели и с интересом спрашивали, почему люди вышли на пикет.

Фото: «Радыё Свабода»

На митинг пришли белорусы разного возраста, хватало молодежи.

«Мы вышли, чтобы власть знала, что мы существуем», - отвечает Александр на вопрос, почему для него важно было выйти на пикет.

Фото: «Радыё Свабода»

«Если есть хоть какая-то возможность что-то сделать, даже просто постоять и таким образом высказаться, надо ей пользоваться», - добавляет Анна.

«Мы хотим постоять здесь, чтобы люди поняли, что происходит между Беларусью и Россией. Они посмотрят, может, что-то погуглят и будут знать», - говорит Сергей.

Акция белорусов в Праге была разрешена местными властями.