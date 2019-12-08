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Белорус на акции в Минске: Не верю ни одному слову Лукашенко

  • 8.12.2019, 18:34
Белорус на акции в Минске: Не верю ни одному слову Лукашенко

Участники акций за независимость Беларуси собираются выйти на площадь 20 декабря.

Сегодня в Минске продолжилась акция за независимость Беларуси. Мероприятия длились почти 5 часов.

- Я участвовал в акции вчера и сегодня. Обязательно приду и 20 декабря. Возьму с собой семью и всех родственников. Мы не верим ни одному слову Лукашенко. Это просто мошенничество, - говорит минчанин Виталий.

В государстве создали еще одно - новое. Карликовое. Белорусов же лишили государственности. Ведь любое государство держится на выборах, праве на землю, медицину и так далее. Власти же отжали это все у нас.

Отметим, что организаторы акции призвали людей выйти 20 декабря, в 18-00 на Октябрьскую площадь Минска, когда будут проходить новые переговоры между Путиным и Лукашенко.


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