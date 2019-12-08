В Польше увеличивается численность Войск территориальной обороны 8.12.2019, 18:40

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В Хрубешуве состоялось торжественное принятие присяги солдатами 2-й Люблинской бригады.

В Хрубешуве состоялось торжественное принятие присяги солдатами 2-й Люблинской бригады территориальной обороны. В торжестве приняли участие вице-премьер Польши Яцек Сасин и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, передает «Польское радио».

Глава Министерства национальной обороны поблагодарил люблинских солдат за готовность служения Польше во имя ее безопасности. Мариуш Блащак подчеркнул, что Войска территориальной обороны также являются большой поддержкой операционным войскам в защите восточных рубежей НАТО. Министр добавил, что польское правительство приклaдывает все усилия, чтобы Войско Польское было оснащено самой современной техникой, и чтобы союзнические взаимоотношения с партнерами по НАТО были как можно крепче.

Служение в Войсках территориальной обороны пользуется популярностью и престижем у польской молодежи. Контингент во всей Польше насчитывает сегодня 24 тысячи солдат.