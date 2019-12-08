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«Польское радио»: В Минске протестовали против планов Москвы

  • 8.12.2019, 19:40
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«Польское радио»: В Минске протестовали против планов Москвы

Белорусы прошлись по главным улицам столицы.

Белорусская оппозиция организовала в Минске демонстрации против «интеграции» страны с Россией, передает «Польское радио».

Участники акции протеста после вече на Октябрьской площади отправились в центр по главным улицам и бульварам белорусской столицы.

Организатор акции протеста Павел Северинец сказал, что люди пришли протестовать против планов Москвы присоединения Беларуси к России:

«Нашей целью является выступление против российской империи и в перспективе смена белорусской диктатуры, которая не может гарантировать независимость страны. Гарант независимости - это белорусский народ».

«Никто не должен сидеть дома, потому что иначе у нас отберут страну и все мы будем под Путиным. А кто этого хочет?», - добавил один из участников протеста.


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