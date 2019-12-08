Видеофакт: На акции за независимость Беларуси поют «Ня быць скотам» 1 8.12.2019, 19:59

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Хит пели во время шествия к посольству РФ.

Сегодня в Минске продолжилась акция за независимость Беларуси. Мероприятия длились почти 5 часов.

Во время шествия к российскому посольству люди пели хит «Ляписа Трубецкого» на стихи Янки Купалы, пишет «Салідарнасць».

Сайт Charter97.org вел текстовую онлайн-трансляцию событий на улицах Минска.

Организаторы акции призвали людей выйти 20 декабря, в 18-00 на Октябрьскую площадь Минска, когда будут проходить новые переговоры между Путиным и Лукашенко.