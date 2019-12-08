Трамп: Ким Чен Ын должен провести денуклеаризацию 8.12.2019, 20:23

Заявлению президента США предшествовало сообщение КНДР об «очень важном» испытании.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что северокорейский лидер Ким Чен Ын рискует потерять «все», если вернется к враждебным действиям, и что его страна должна провести денуклеаризацию, передает golos-ameriki.ru.

Заявление Трампа прозвучало после того, как Пхеньян сообщил о проведении «успешного очень важного испытания».

«Ким Чен Ын очень умен и может потерять слишком многое, фактически все, если будет действовать враждебно. Он подписал со мной мощное соглашение о денуклеаризации в Сингапуре», – написал Трамп в «Твиттере», имея в виду его первый саммит с Ким Чен Ыном в Сингапуре в 2018 году.

«Он не хочет свести на нет свои особые отношения с президентом Соединенным Штатов или вмешаться в президентские выборы в США в ноябре», – добавил Трамп.

Северная Корея провела «очень важное» испытание на ракетном полигоне Сохэ, сообщило в понедельник государственное информагентство ЦТАК. Речь идет о полигоне, который, как заявляли ранее представители США, Пхеньян обещал закрыть.