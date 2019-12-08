закрыть
8 декабря 2019, воскресенье, 23:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Минчанин вывесил бело-красно-белый флаг из окна и сорвал аплодисменты

3
  • 8.12.2019, 22:56
Минчанин вывесил бело-красно-белый флаг из окна и сорвал аплодисменты

Позже выяснилось, что национальный флаг из окна своей мастерской вывесил знаменитый художник Алесь Марочкин.

Житель дома, находящегося по соседству с «домом Чижа», поддержал участников протеста против «интеграции» с Россией, пишет «Салідарнасць».

Когда участники шествия увидели вывешенный из окна бело-красно-белый флаг, они начали скандировать «Далучайся!» и аплодировать.

Позже выяснилось, что флаг из окна своей мастерской вывесил художник Алесь Марочкин, который принимал участие в акции.

Сайт Charter97.org вел текстовую онлайн-трансляцию событий на улицах Минска.

Организаторы акции призвали людей выйти 20 декабря, в 18-00 на Октябрьскую площадь Минска, когда будут проходить новые переговоры между Путиным и Лукашенко.


популярное за неделю

Мнение

Представитель «русского мира» в Беларуси — это Лукашенко
Представитель «русского мира» в Беларуси — это Лукашенко Андрей Санников
Алкотестер под елкой
Алкотестер под елкой Ирина Халип
7 cнежня, 12.00 — Плошча Калiноўскага!
7 cнежня, 12.00 — Плошча Калiноўскага! Павел Севярынец
Европарламент помнит о читателях «Хартии-97»
Европарламент помнит о читателях «Хартии-97» Роберт Бедронь