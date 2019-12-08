Минчанин вывесил бело-красно-белый флаг из окна и сорвал аплодисменты 3 8.12.2019, 22:56

Позже выяснилось, что национальный флаг из окна своей мастерской вывесил знаменитый художник Алесь Марочкин.

Житель дома, находящегося по соседству с «домом Чижа», поддержал участников протеста против «интеграции» с Россией, пишет «Салідарнасць».

Когда участники шествия увидели вывешенный из окна бело-красно-белый флаг, они начали скандировать «Далучайся!» и аплодировать.

Позже выяснилось, что флаг из окна своей мастерской вывесил художник Алесь Марочкин, который принимал участие в акции.

Сайт Charter97.org вел текстовую онлайн-трансляцию событий на улицах Минска.

Организаторы акции призвали людей выйти 20 декабря, в 18-00 на Октябрьскую площадь Минска, когда будут проходить новые переговоры между Путиным и Лукашенко.