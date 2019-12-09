Семашко рассказал, о чем договорились Лукашенко и Путин 42 9.12.2019, 8:11

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Владимир Семашко

Фото: DELFI

Посол Беларуси в РФ прокомментировал результаты переговоров в Сочи.

Переговоры между делегациями Беларуси и России 7 декабря в Сочи прошли с обсуждением ряда проблемных вопросов. Об этом в комментарии для государственных СМИ заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко, сообщают naviny.by.

Он прокомментировал результаты переговоров по наиболее проблемным позициям.

Так, по словам Семашко, обсуждался вопрос компенсации издержек от налогового маневра.

«Пока мы не договоримся по унификации налогового законодательства, сложно будет развязать тот вопрос. Поэтому там сроки несколько сдвинуты», — сказал Семашко в эфире телеканала ОНТ.

По словам посла, вопрос компенсации издержек от налогового маневра должен быть решен с 1 января 2022 года. «А как жить два года — 2020-й и 2021-й? Поэтому Лукашенко и Путин поставили задачу дать направление по этим проблемным вопросам, чтобы правительство, уже конкретные министры отработали оставшиеся задачи в течение двух недель, желательно к 20 декабря», — сказал белорусский посол.

Что касается вопросов поставок нефти, то «нашли такую достаточно чувствительную развязку, компенсацию, пусть не в полном объеме — это пересмотреть формулы ценообразования на нефть, которые сегодня существуют между нашими НПЗ и российскими нефтяными компаниями».

По вопросу цены газа в 2020 году «стороны обменялись позициями, во многом они не совпадали». На следующей неделе этот вопрос будет вновь обсуждаться на переговорах с «Газпромом» и Министерством энергетики России.

Что касается единой сельскохозяйственной политики, то, отметил белорусский посол, компромиссный вариант найден — «его нужно оформить нормально». Поручения профильным министерствам даны.

Также «на встрече нашли сложную развязку и возможность по дорожной карте сотрудничества наших таможенных служб». «Стоит задача до 1 июня 2020 года отработать всю нормативную базу — и белорусскую, и российскую, надо сказать, что это сотни законодательных актов», — отметил Семашко.

Напомним, что 7 и 8 декабря в Минске прошли массовые акции за независимость Беларуси. Митинги и шествия каждый день продолжались по 5 часов и собрали тысячи человек.

Организаторы акций призвали людей выйти 20 декабря, в 18-00 на Октябрьскую площадь Минска, когда будут проходить новые переговоры между Путиным и Лукашенко.