Amnesty International обращается с требованием к властям Беларуси 1 9.12.2019, 18:07

К нему может присоединиться каждый.

12 ноября Верховный Суд Беларуси оставил в силе смертный приговор в отношении Виктора Павлова. Его могут расстрелять уже в ближайшее время. Amnesty Internationalhttps выступает против применения смертной казни во всех без исключения случаях, так как таковая представляет собой предельную форму жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство наказания. Поэтому мы никогда не обсуждаем ни личность приговоренного к смертной казни, ни характер вменяемых ему преступлений, ни ход суда.

Беларусь остается единственной страной в Европе и на всем постсоветском пространстве, где продолжают приводить в исполнение смертные приговоры. Несмотря на непрекращающийся диалог между международным сообществом и властями Беларуси о необходимости введения в стране моратория на приведение смертных приговоров в исполнение, что стало бы первым шагом на пути к полной отмене смертной казни, в 2019 году в Беларуси казнили не менее двух человек, еще троих приговорили к смерти.

В Беларуси смертные приговоры нередко выносят по итогам несправедливых судебных процессов, причем приговоры приводят в исполнение в обстановке полной секретности, заблаговременно не уведомляя о казни ни самих осужденных, ни их родственников, ни адвокатов. Власти отказываются выдавать родственникам останки казненных и даже не сообщают о местах их захоронения. По мнению ООН, обстановку тотальной секретности вокруг смертной казни в Беларуси можно приравнять к жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению с родственниками осужденных. Смертные приговоры приводят в исполнение, несмотря на обращения Комитета ООН по правам человека к правительству с просьбой отложить исполнение приговоров до рассмотрения дел Комитетом.

Отказываясь разглашать подробную информацию о применении смертной казни, в том числе исчерпывающие статистические данные о вынесенных и приведенных в исполнение смертных приговорах, власти Беларуси мешают информированному обсуждению данной проблемы в обществе.