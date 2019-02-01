Американец выиграл миллион долларов в лотерею в свой день рождения

Американец выиграл миллион долларов в лотерею в свой день рождения6
- 1.02.2019, 11:42
Он купил выигрышный билет на автозаправке накануне праздничной вечеринки.
Американец Дэвон Браун выиграл в моментальную лотерею $1 млн. Об этом накануне сообщил сайт лотереи штата Теннесси, пишет korrespondent.net.
Браун рассказал, что перед вечеринкой по случаю своего дня рождения он заехал на АЗС в городе Харриман, где и купил выигрышный билет. "Я посмотрел на билет сотню раз, – отметил счастливчик. – Я все еще считаю, что это сон наяву".
По словам Брауна, он не спал всю ночь перед тем, как отправиться за своим выигрышем со своим отцом и двоюродным братом в штаб-квартиру компании, проводящей лотерею.
Счастливчик планирует инвестировать свои деньги. Он также хочет продолжить работать в компании по борьбе с вредителями.