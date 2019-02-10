Видеофакт: На Венесуэлу упал метеорит

Видеофакт: На Венесуэлу упал метеорит10
- 10.02.2019, 15:22
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На месте предполагаемого падения небесного тела вспыхнул пожар.
Жители Венесуэлы публикуют в соцсетях видео, на котором в небе виден огромный падающий огненный шар с «хвостом». Местные уверены, что это метеорит, сообщает НТВ.
Падение небесного тела минувшей ночью наблюдали жители штатов Карабобо, Арагуа, Гуарико и столицы страны Каракаса.
Также на видео были сняты последствия инцидента: на месте предполагаемого падения небесного объекта загорелась трава. Полиция перекрыла несколько дорог.
Официальных комментариев от соответствующих служб пока не поступало.