Видеофакт: На Венесуэлу упал метеорит 10 10.02.2019, 15:22

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На месте предполагаемого падения небесного тела вспыхнул пожар.

Жители Венесуэлы публикуют в соцсетях видео, на котором в небе виден огромный падающий огненный шар с «хвостом». Местные уверены, что это метеорит, сообщает НТВ.

Падение небесного тела минувшей ночью наблюдали жители штатов Карабобо, Арагуа, Гуарико и столицы страны Каракаса.

Также на видео были сняты последствия инцидента: на месте предполагаемого падения небесного объекта загорелась трава. Полиция перекрыла несколько дорог.

Официальных комментариев от соответствующих служб пока не поступало.