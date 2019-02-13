Раненный в Столбцах ученик: Я хотел защитить учительницу и класс 13.02.2019, 22:53

Фото: Наталья Федосенко / ТАСС

Роман Цвирко заявил, что если бы знал, что его ранят, все равно поступил бы точно так же.

Роман Цвирко — одноклассник Вадима М, который в понедельник утром напал с ножом на учительницу истории Марину Пархимович.

Вместе с Русланом Шутько они бросились защищать свою учительницу и получили ножевые ранения. Подростков прооперировали и уже перевели из реанимации.

— Я хотел спасти учительницу, ну и класс, — рассказал телеканалу ОНТ Владислав Цвирко. — Почти защитил всех, кроме учительницы.

Он говорит, что, даже если бы знал, что его ранят, все равно поступил бы точно так же.